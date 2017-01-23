Сергей Ильиных намерен работать лоббистом интересов региона

Замгубернатора Томской области по внутренней политике намерен лоббировать интересы жителей региона в генсовете «Единой России», куда он был переизбран накануне.

Накануне, на XVI съезде «Единой России» замгубернатора Сергей Ильиных был переизбран в новый состав генерального совета партии. Всего в генсовет вошли 170 человек, при этом повторно были избраны лишь 70 из них, в том числе — Ильиных.

В разговоре с корреспондентом ТВ2 Сергей Ильиных отметил, что сейчас в стране большинство людей, принимающих решения, состоит в «Единой России», это относится и к исполнительной, и к законодательной власти. И именно эта партия определяет правила игры. Поэтому, по мнению Ильиных, ему важно участвовать в таком процессе.

«У Томской области, как и у любого из российских регионов, есть свои особенности, — отметил Ильиных, — которые необходимо учитывать в определении правил игры. Для нас это — наличие в регионе мощного научно-образовательного комплекса, закрытого Северска с его градообразующем предприятием, специфическое сельское хозяйство… Насколько реализуемо такое лоббирование? Я уверен, что чем больше представителей региона объединят свои усилия в этом направлении, тем будет лучше. Сейчас у нас в Государственной Думе Томскую область представляют депутаты от разных партий — ЛДПР, «Единой России», КПРФ. Губернатор работает в Москве на различных уровнях. И я буду лоббировать интересы региона в высшем органе партии власти».

Напомним, что на XVI съезде «Единой России» председателем партии переизбран председатель правительства страны Дмитрий Медведев.

Метки: Томская область, Томск, «Единая Россия», XVI съезд, генсовет, Сергей Ильиных