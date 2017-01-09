Сергей Аушев: в каникулы улично-дорожная сеть всегда была расчищена
Фото: Агентство новостей ТВ2
И.о. заместителя мэра Томска Сергей Аушев ответил на претензии томичей в плохой уборке снега во время новогодних каникул. По его мнению дороги убирались хорошо, а то что невозможно было выехать из дворов, то это вина управляющих компаний и самих томичей, которые не прописали в договорах с УК вывоз снега.
«В каникулы Спецавтохозяйство работало на полную мощность. Никаких праздничных дней не было для САХа. Работали и днем и ночью круглосуточно в усиленном режиме. Всю технику, которая была на ходу выводили. Соответственно, 3100 - 3200 тонн снега вывозились практически каждый день. Это максимально, что может Спецавтохозяйство в сутки делать с тем набором техники, который есть. По работе. Где в основном застревали машины? Во дворах. Это та зона ответственности, за которую отвечают сами люди. Жители сами должны решать, стоит ли им заключать договоры с управляющими компаниями на уборку снега или нет. Если это в договоре не прописано, то УК и не вывозит снег. Что, касается, дорог, то у меня выходных не было. Мы с Иваном Григорьевичем(Кляйном) каждый день ездили и смотрели. Я не покривлю душой, если скажу, что улично-дорожная сеть не была в плохом состоянии. Она всегда разметалась. Как только был день без снегопада, то дороги расчищались до асфальта. Почему так ? Потому, что снегоуборочные машины метут и днем и ночью. Сама улично-дорожная сеть у нас всегда была расчищена. Не было нареканий, что транспорт не ходил общественный. Были, конечно, замечания, но мы их оперативно снимали», — рассказал Сергей Аушев в ответ на вопрос журналиста о том, почему так много было жалоб на плохую уборку снега в дни каникул в Томске.
Метки: плохая уборка снега, Томск, Спецавтохозяйство
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Балабол! На выходных, даже по Ленина было весьма проблематично проехать, я уже молчу про второстепенные дороги, о дворовых проездах даже речи не идет!
как всегда власть ВРЁТ!
Это же как надо убирать город чтобы только администрации это было заметно и больше никому))
Забавно наблюдать ответ чиновника, а на заднем фоне куча снега в десятке метров выше человеческого роста...Претензий нет, все вывезено)))
Где он сказал:все вывезено
Снегопады признаны сильными и аномальными? Признаны. Признано, что норма снежного покрова превышена в два раза? Признано. Так я чего вы хотите -- чтобы к утру убрали весь город, если даже норма снежного покрова будет превышена в десять раз?
Вы не можете понять элементарного: чтобы вывезти двойную норму снега - нужно в два раза больше техники, людей, денег.
Я даже зарегистрировался, чтобы ответить :)
Понять можем. ок много снега, долго убирают... В общем чудес не ждем, ждем регулярной работы по вывозу снега, в первую очередь на тех улицах, где всегда много автомобилей (сибирская, красноармейская, розочка, ленина и т.п - )
за все время новогодних каникул я видел только 1 (Один) камаз со снегом и то он был не САХ
Напишите на каких улицах вывозили снег в первых числах января?
Прокатитесь по ул Сибирской - до сих пор не убрана (больше месяца как)
В первую неделю января я видел только то, что по некоторым улицам проезжали метелки и подметали-сдвигали снег с проезжей части. Тем самым просто сужали проезжую часть.
6 января у таксиста спросил - видел ли он улицу где снег убирают/увозят. он только подтвердил то, что я сам видел - подметание улиц.
p.s. может надо такую технику покупать для вывоза снега? https://www.youtube.com/watch?v=SjNa2fQz3tU
Я даже зарегистрировался, чтобы ответить
Мне?
Да мне как то все равно...
Напишите на каких улицах вывозили снег в первых числах января?Да я то откуда знаю, я такой же обыватель, как и Вы
Если прочесть написанное, можно понять, что САХ работал, но двойной объем работы по вывозу двойной нормы снега он "не вывозит", а субподрядчики, частники - отдыхали все праздники.
... чтобы вывезти двойную норму снега - нужно в два раза больше техники, людей, денег.
Т.е., это ведь неоспоримо, верно?
Если каждый год заваливает снегом, то понятие "нормы" следует пересмотреть для коммунальщиков. Гляньте на фото- если для вашего аула это норма(плюс состояние дорог-колейность и сокращение полос, состояние тротуаров и остановочных комплексов)- то для города, пусть даже пгт это полный швах и неспособность справляться со своей работой. Где были эти 10 дней-всех как одного вплоть до членов семей и семей журналистов, публикующих опусы про работу с лопатами на линию отрабатывать свою бездарность. Чую норму сейчас вам поднимут с дефицитом бюджета
ps какие аномалии со снегом в Сибири? Аномалия это когда он взял и растаял, а тут чуть больше снега выпало и все. ну не получится свою бездарность на погоду списать, поймите уже
Если каждый год заваливает снегом,
Не каждый год. В прошлую зиму снега было мало, но и САХ откровенно халтурил.
Гляньте на фото- если для вашего аула ...
Какого аула? Если Вы отвечаете не мне, то какого хрена делаете это под моим комментом?
Чую норму сейчас вам поднимут с дефицитом бюджета
Нет, Вы явно отвечаете не мне, или перепутали вторник с тяпницей...
Тот день жестянщика я помню отлично..или думаете у всех память отшибло?
http://www.tv2.tomsk.ru/news/sah-uborochnaya-tehnika-ne-mozhet-vyehat-iz...
http://www.tv2.tomsk.ru/news/sakh-etoi-lzimoi-uborku-dorog-uslozhnili-sn...
Он про другой город наверное говорит!
Сергей Аушев, у Вас совесть присутствует? Город стоит, как Чернобыль-заброшенный , посмотрите на поворот с Б. Подгорной на Дальне Ключевскую (на право) осталась одна полоса, за всю зиму ни разу не вывозили снег, из-за гор снега на перекрестках не видно ни пешеходов ни транспорт. Остановки не чистятся, неровен час кто нибудь скатится под колеса транспорта.Ох кривите душой - ох кривите! Я обожаю свой любимый Томск, и мне очень обидно, что руководят им такие бездари и вруны.Может высказалась резко, но накипело!