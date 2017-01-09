Сергей Аушев: в каникулы улично-дорожная сеть всегда была расчищена

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И.о. заместителя мэра Томска Сергей Аушев ответил на претензии томичей в плохой уборке снега во время новогодних каникул. По его мнению дороги убирались хорошо, а то что невозможно было выехать из дворов, то это вина управляющих компаний и самих томичей, которые не прописали в договорах с УК вывоз снега.

«В каникулы Спецавтохозяйство работало на полную мощность. Никаких праздничных дней не было для САХа. Работали и днем и ночью круглосуточно в усиленном режиме. Всю технику, которая была на ходу выводили. Соответственно, 3100 - 3200 тонн снега вывозились практически каждый день. Это максимально, что может Спецавтохозяйство в сутки делать с тем набором техники, который есть. По работе. Где в основном застревали машины? Во дворах. Это та зона ответственности, за которую отвечают сами люди. Жители сами должны решать, стоит ли им заключать договоры с управляющими компаниями на уборку снега или нет. Если это в договоре не прописано, то УК и не вывозит снег. Что, касается, дорог, то у меня выходных не было. Мы с Иваном Григорьевичем(Кляйном) каждый день ездили и смотрели. Я не покривлю душой, если скажу, что улично-дорожная сеть не была в плохом состоянии. Она всегда разметалась. Как только был день без снегопада, то дороги расчищались до асфальта. Почему так ? Потому, что снегоуборочные машины метут и днем и ночью. Сама улично-дорожная сеть у нас всегда была расчищена. Не было нареканий, что транспорт не ходил общественный. Были, конечно, замечания, но мы их оперативно снимали», — рассказал Сергей Аушев в ответ на вопрос журналиста о том, почему так много было жалоб на плохую уборку снега в дни каникул в Томске.

Метки: плохая уборка снега, Томск, Спецавтохозяйство