Сегодня губернатору Томской области Сергею Жвачкину исполняется 60 лет
Однако, судя по последнему интервью Сергея Жвачкина «Интерфаксу», на пенсию он не собирается и намерен остаться в кресле губернатора еще на один срок.
«Мое желание должно совпасть с мнением жителей области и позицией федерального центра. Для меня работа губернатора — это не мечта, а ответственность. Если доверят, то готов вновь эту ответственность на себя взять», — заявил Сергей Жвачкин агентству "Интерфакс-Сибирь".
Напомним, что Сергей Жвачкин был наделен полномочиями губернатора Томской области в 2012 году по представлению президента России Дмитрия Медведева. Официальное вступление в должность состоялось 17 марта 2012 года. Соответственно 17 марта 2017 года у Сергея Жвачкина закачиваются полномочия.
Выборы губернатора Томской области пройдут 10-го сентября 2017-го года.
Метки: Сергей Жвачкин, 60 лет, губернатор Томской области, выборы
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Искренне сочувствую и соболезную.
Сегодня поздравят, вручат удостоверение
"Ветеран Томской области", назначат пенсию в 12 тыс.руб.,
отберут надбавку в 500 руб., и лишат проездной льготы в 200 руб.
Вот, и крутись, как хочешь...
Нет он госслужащий ему еще долбиться почти пятилетку
Вообще-то Медведев он хоть что-то хорошее сделал?