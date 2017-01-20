Сегодня губернатору Томской области Сергею Жвачкину исполняется 60 лет

Однако, судя по последнему интервью Сергея Жвачкина «Интерфаксу», на пенсию он не собирается и намерен остаться в кресле губернатора еще на один срок.

«Мое желание должно совпасть с мнением жителей области и позицией федерального центра. Для меня работа губернатора — это не мечта, а ответственность. Если доверят, то готов вновь эту ответственность на себя взять», — заявил Сергей Жвачкин агентству "Интерфакс-Сибирь".

Напомним, что Сергей Жвачкин был наделен полномочиями губернатора Томской области в 2012 году по представлению президента России Дмитрия Медведева. Официальное вступление в должность состоялось 17 марта 2012 года. Соответственно 17 марта 2017 года у Сергея Жвачкина закачиваются полномочия.

Выборы губернатора Томской области пройдут 10-го сентября 2017-го года.

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