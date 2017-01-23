«Сбербанк» складирует снег на детской площадке

Нажмите на картинку, чтобы увеличить

Об этом ТВ2 рассказали жители дома по улице Герцена, 45.

Здание офиса «Сбербанка», расположенное по адресу улица Киевская, 71, примыкает к ко двору дома по Киевской, 54, как раз к детской площадке.

«В течение зимы работники банка сбрасывали снег прямо на нашу детскую площадку.— рассказала жительница дома Екатерина. — Когда мы им сделали замечание, они ответили, что, дескать, все равно никто из детей на площадке не гуляет. Конечно, не гуляет — возмутились мы в ответ, — вы же там все снегом засыпали!»

По словам жителей дома, в течение январских праздников «банкиры» не убирали снег около своих гаражей, а затем просто спихнули весь этот снег во двор. Теперь заваленной снегом оказалась не только детская площадка, но и часть двора.

«Интересно, что вместе со своим снегом сотрудники банка сгрузили нам во двор и поломанную вывеску сбербанка, которую, наверное, сами сбили со стены, когда сбрасывали снег, — возмущается Екатерина. — Примечательно, что с другой стороны к нашему двору примыкают постройки 41-й школы. Так вот бюджетная школа изыскивает возможности, чтобы вывезти свой снег из нашего двора, а крупнейший банк страны этого себе позволить не может?»

Метки: Томская область, Томск, уборка снега, вывоз снега, «Сбербанк», детская площадка