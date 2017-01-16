Сбербанк приостановил выдачу кредитов на образование
Сбербанк приостановил выдачу льготных кредитов на образование, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу банка.
«В связи с оптимизацией программы поддержки образовательного кредитования Министерством образования и науки РФ Сбербанк временно приостановил предоставление», — говорится в ответе Сбербанка изданию. В банке уточнили, что сроки возобновления приема заявок зависят от того, насколько оперативно министерство внесет изменения в законодательные акты.
Как утверждают, в Минобрнауки, оптимизация программы не предусматривает сокращения ее финансирования.
По программе поддержки образовательного банки могут выдавать образовательный кредит на период обучения плюс десять лет. Ставка по такому кредиту составляет 7,5%, при этом государство субсидирует 3/4 ставки рефинансирования.
Согласно данным Сбербанка с июля по сентябрь 2016 года по программе было выдано около 480 млн руб., что в два раза превышает объем кредитования за тот же период 2015 года.
Метки: Томск, Томская область, Сбербанк, образовательный кредит, кредит на образование,
У нас нет цензуры. У нас есть правила, которые просим соблюдать в комментариях.
Уважаемые посетители сайта агентства новостей ТВ2!
По техническим причинам возможность комментировать материалы на сайте будет закрыта с 22:00 до 8:00. Редакция агентства новостей ТВ2.
Высказать свою позицию к материалам сайта вы можете на официальных страницах соцгрупп фейсбук и вконтакте.
Напоминаем, что комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Регистрироваться на сайте НЕОБЯЗАТЕЛЬНО, если у вас есть аккаунт (страница) в соцсетях (vkontakte, facebook, odnoklassniki и др.), вы можете использовать его для входа на наш сайт. Мы приветствуем любое обсуждение, дискуссию или диалог на темы, которые вас взволновали. Но при этом, комментарии, не соответствующие правилам, ссылки на посторонние ресурсы, противоречащие закону Российской Федерации, будут удаляться без предупреждения.
Медведев с Путиным запретили, мол, нам образованные рабы не нужны!!!!
Охренеть! Как мы успели вовремя! В декабре оформили!!!