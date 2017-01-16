Сбербанк приостановил выдачу кредитов на образование

Сбербанк приостановил выдачу льготных кредитов на образование, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу банка.

«В связи с оптимизацией программы поддержки образовательного кредитования Министерством образования и науки РФ Сбербанк временно приостановил предоставление», — говорится в ответе Сбербанка изданию. В банке уточнили, что сроки возобновления приема заявок зависят от того, насколько оперативно министерство внесет изменения в законодательные акты.

Как утверждают, в Минобрнауки, оптимизация программы не предусматривает сокращения ее финансирования.

По программе поддержки образовательного банки могут выдавать образовательный кредит на период обучения плюс десять лет. Ставка по такому кредиту составляет 7,5%, при этом государство субсидирует 3/4 ставки рефинансирования.

Согласно данным Сбербанка с июля по сентябрь 2016 года по программе было выдано около 480 млн руб., что в два раза превышает объем кредитования за тот же период 2015 года.

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