Самолет АН-24 экстренно сел в Пионерном из-за отказавшего двигателя

Об этом АН ТВ2 рассказал один из пассажиров рейса.

«8 января в 9.40 утра из поселка Пионерный вылетел пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Турухан». Самолет выполнял рейс Пионерный – Томск. Примерно через 20 минут полета у самолета перестал работать левый двигатель и пропеллер прекратил вращаться. Самолет развернулся и произвел посадку в Пионерном. Позднее пассажиры вылетели в Томск на другом самолете», — рассказал наш собеседник.

Как сообщается на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ, по данному факту проводится проверка.

«По предварительным данным, аварийная посадка совершена в связи с отказом левого двигателя. На борту находились три члена экипажа и 48 пассажиров-вахтовиков, которые в результате происшествия не пострадали. По данному факту следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована доследственная проверка. На место происшествия выехал следователь для проведения осмотра воздушного судна и выяснения всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.