Вездеходик из Томска вошел в Топ-20 самых необычных авто

Всероссийский автомобильный портал Drom.ru составил список самых интересных автомобилей из базы объявлений сайта. Томск отметился самым миниатюрным хэнд-мейд вездеходом.

По словам владельца, агрегат создан для передвижения по лесу. Для этого у «луноходика» под названием «Проба 2» есть все необходимое — грязевые колеса, полный привод, механическая КПП и 8 лошадиных сил под капотом. Одноместный автомобиль имеет правый руль, открытый верх, зеркало заднего вида и бак снаружи.

Владелец готов продать машинку за 35 тысяч рублей или обменять «на более дорогую, на равноценную, на более дешевую, не на авто».

В Топ-20 необычных авто от Drom.ru также попали уникальные самособранные автомобили, редкие ретро и нестандартные тюнинг-проекты со всей России. Например, ОКА-пикап из Кабардино-Балкарии и Москвич на гусеничном ходу из Перми. В базе актуальных объявлений сайта есть атомобиль-телезвезда Ford Еxcalibur и мечта многих фанатов кино «Назад в будущее» DeLorean DMC-12.

Метки: Томск, Томская область, вездеходик, самодельный вездеход, Подгорное, Дром.ру