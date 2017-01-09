САХ в ночь на вторник уберет снег на 13 улицах Томска

САХ в ночь на вторник уберет снег на 13 улицах Томска
20:42 09.01.2017
Агентство новостей ТВ2
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Фото: Агентство новостей ТВ2

Снегоуборочная техника «Спецавтохозяйства» в ночь с 9 на 10 января вывезет снег на участках 13 улиц.

Ночью уберут снег на следующей территории:

  • Б. Куна (правая сторона от Иркутского тракта с треугольниками до ул. И. Черных),
  • Клюева (правая сторона от ост. «Солнечный» до Иркутского тракта),
  • Р. Люксембург (от пл. Ленина до пер. 1905 года),
  • Советская (от пр. Фрунзе до ул.Герцена),
  • Батенькова (от пр. Ленина до ул. Гагарина),
  • К.Маркса (от пересечения пл.Ленина до пер. Кооперативного),
  • Московский тракт (правая сторона от пр. Ленина до пер. Базарного с парковками),
  • Набережная р. Ушайки с Каменным мостом,
  • пер. Школьный,
  • Пионерский,
  • Спортивный,
  • Томский,
  • пр. Ленина (от пр. Фрунзе до пл. Ленина).

Томичей просят не парковать машины на  данных участках.

Днем 10 января предприятие продолжит вывоз снега с ул. Архитекторов, Крячкова, Техническая и пр. Фрунзе.

Метки: Томск, Томская область, САХ, Спецавтохозяйство, вывоз снега



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