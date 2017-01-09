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САХ в ночь на вторник уберет снег на 13 улицах Томска
20:42 09.01.2017
Тэги: вывоз снега, САХ, Спецавтохозяйство
Снегоуборочная техника «Спецавтохозяйства» в ночь с 9 на 10 января вывезет снег на участках 13 улиц.
Ночью уберут снег на следующей территории:
- Б. Куна (правая сторона от Иркутского тракта с треугольниками до ул. И. Черных),
- Клюева (правая сторона от ост. «Солнечный» до Иркутского тракта),
- Р. Люксембург (от пл. Ленина до пер. 1905 года),
- Советская (от пр. Фрунзе до ул.Герцена),
- Батенькова (от пр. Ленина до ул. Гагарина),
- К.Маркса (от пересечения пл.Ленина до пер. Кооперативного),
- Московский тракт (правая сторона от пр. Ленина до пер. Базарного с парковками),
- Набережная р. Ушайки с Каменным мостом,
- пер. Школьный,
- Пионерский,
- Спортивный,
- Томский,
- пр. Ленина (от пр. Фрунзе до пл. Ленина).
Томичей просят не парковать машины на данных участках.
Днем 10 января предприятие продолжит вывоз снега с ул. Архитекторов, Крячкова, Техническая и пр. Фрунзе.
Метки: Томск, Томская область, САХ, Спецавтохозяйство, вывоз снега
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Фото: Агентство новостей ТВ2