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САХ в ночь на вторник уберет Ленина и Кирова
19:48 16.01.2017
Тэги: САХ, Спецавтохозяйство, уборка улиц
В ночь на с 16 на 17 января «Спецавтохозяйство» уберет снег на участках следующих улиц:
- Новосибирская (от ул. Мичурина до ул. Суворова),
- Б. Куна (от Иркутского тракта с треугольниками в сторону ОКБ),
- разворотное кольцо на ул. Высоцкого, Б. Куна,
- С. Лазо (от ул. Суворова в сторону ул. Беринга и до Б. Куна),
- 2-я Усть-Киргизка (правая сторона от ул. Мостовой),
- пр. Ленина (левая сторона от пер. Томского до пр. Кирова, левая сторона от пл.Ленина до пер.1905 года, от ул. Профсоюзной до ул. 5-ой Армии, левая сторона от ул. 5-ой Армии до Нижне-Луговой),
- остановки, пешеходные переходы, заезды по правовой стороне пр. Кирова (от пл. Кирова до пр. Ленина) и по ул. Учебной.
Днем 17 января запланирован вывоз снега с участков ул. 5-й Армии, Профсоюзной, 1-й Рабочей и Архитекторов.
Томичей просят учесть эту информацию и не парковать машины на участках, где планируется вывоз снега.
Метки: Томск, Томская область, Спецавтохозяйство, САХ, уборка улиц
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