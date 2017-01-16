САХ в ночь на вторник уберет Ленина и Кирова

САХ в ночь на вторник уберет Ленина и Кирова
19:48 16.01.2017
Агентство новостей ТВ2
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В ночь на с 16 на 17 января «Спецавтохозяйство» уберет снег на участках следующих улиц:

  • Новосибирская (от ул. Мичурина до ул. Суворова),
  • Б. Куна (от Иркутского тракта с треугольниками в сторону ОКБ),
  • разворотное кольцо на ул. Высоцкого, Б. Куна,
  • С. Лазо (от ул. Суворова в сторону ул. Беринга и до Б. Куна),
  • 2-я Усть-Киргизка (правая сторона от ул. Мостовой),
  • пр. Ленина (левая сторона от пер. Томского до пр. Кирова, левая сторона от пл.Ленина до пер.1905 года, от ул. Профсоюзной до ул. 5-ой Армии, левая сторона от ул. 5-ой Армии до Нижне-Луговой),
  • остановки, пешеходные переходы, заезды по правовой стороне пр. Кирова (от пл. Кирова до пр. Ленина) и по ул. Учебной. 

Днем 17 января запланирован вывоз снега с участков ул. 5-й Армии, Профсоюзной, 1-й Рабочей и Архитекторов. 

Томичей просят учесть эту информацию и не парковать машины на участках, где планируется вывоз снега.

Метки: Томск, Томская область, Спецавтохозяйство, САХ, уборка улиц

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