САХ в ночь на вторник уберет Ленина и Кирова

В ночь на с 16 на 17 января «Спецавтохозяйство» уберет снег на участках следующих улиц:

Новосибирская (от ул. Мичурина до ул. Суворова),

Б. Куна (от Иркутского тракта с треугольниками в сторону ОКБ),

разворотное кольцо на ул. Высоцкого, Б. Куна,

С. Лазо (от ул. Суворова в сторону ул. Беринга и до Б. Куна),

2-я Усть-Киргизка (правая сторона от ул. Мостовой),

пр. Ленина (левая сторона от пер. Томского до пр. Кирова, левая сторона от пл.Ленина до пер.1905 года, от ул. Профсоюзной до ул. 5-ой Армии, левая сторона от ул. 5-ой Армии до Нижне-Луговой),

остановки, пешеходные переходы, заезды по правовой стороне пр. Кирова (от пл. Кирова до пр. Ленина) и по ул. Учебной.

Днем 17 января запланирован вывоз снега с участков ул. 5-й Армии, Профсоюзной, 1-й Рабочей и Архитекторов.

Томичей просят учесть эту информацию и не парковать машины на участках, где планируется вывоз снега.

Метки: Томск, Томская область, Спецавтохозяйство, САХ, уборка улиц