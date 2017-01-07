САХ в ночь на воскресенье уберет снег на центральных улицах Томска

В ночь на воскресенье «Спецавтохозяйство» уберет от снега 26 улиц города, включая центральные — площади Ленина, Кирова, Новособорную, Батенькова, Губернаторский квартал, сообщает пресс-служба мэрии.

Так техника САХа будет работать на Красноармейской, Клюева (от Иркутского тракта до остановки «Солнечный»), Яковлева, Герцена (от Красноармейской до Комсомольского), Карла Маркса (от Ленина до переулка Кооперативного до переулка 1905 года), Набережной реки Ушайки (на Каменном мосту), Батенькова (от Ленина до Гагарина), Московском тракте (от Ленина до Горького).

Кроме этого, уборка снега запланирована на Белинского (от Никитина до Фрунзе и далее до Герцена), Советской (от Фрунзе до Герцена), Школьном, Пионерском, Нахановича, Спортивном, Светлом, Томском, подъезде к Коммунальному мосту с Новосибирской, съезде с Балтийской на Сибирскую и до дома № 117, съезде с Балтийской на Писемский и «старую» Балтийскую с мостом и вторым подъемом, на Мира (с Каштачной горы до Смирнова с кольцом), Фрунзе, проспекте Ленина (от Фрунзе до площади Ленина), площади Ленина, Кирова, Новособорной, Губернаторском квартале.

Днем 8 января снег вывезут с Комсомольского, Фрунзе, Крячкова и Иркутского тракта. Томичей просят учесть эту информацию и не парковать машины на данных участках.

Томичей просят не парковать машины на данных участках.

Метки: Томск, Томская область, САХ, Спецавтохозяйство, уборка снега