САХ уберет снег на Кирова, Ленина и Новособорной

«Спецавтохозяйство» уберет сегодня ночью снег на проспекте Кирова и площади Новособорной, сообщили в пресс-службе мэрии.

Техника будет работать на следующих участках:

Енисейская (от ул. Киевской до пр. Комсомольского),

Советская (от пр. Фрунзе до ул. Герцена),

Герцена (от пр. Ленина до ул. Кузнецова),

К. Маркса (от пл. Ленина до пер. Кооперативного),

Набережная реки Ушайки,

пр. Кирова (правая сторона от ул. Дзержинского до пл. Кирова),

пр. Ленина (обе стороны от пр. Фрунзе до пл. Ленина),

пер. Томский,

Спортивный,

Пионерский,

пл. Новособорная,

Батенькова (от пр. Ленина до ул. Гагарина),

территория вокзала Томск-I,

парковка на пр. Мира в районе 10 поликлиники.

Днем 27 декабря работы будут продолжены по ул. Пушкина, Нахимова, Северный городок и Вокзальной.

Томичей просят учесть эту информацию и не парковать машины на участках, где планируется вывоз снега.

Метки: Томск, Томская область, уборка снег, Спецавтохозяйство, САХ