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САХ уберет снег на Кирова, Ленина и Новособорной
19:19 26.12.2016
Тэги: САХ, Спецавтохозяйство, уборка снег
«Спецавтохозяйство» уберет сегодня ночью снег на проспекте Кирова и площади Новособорной, сообщили в пресс-службе мэрии.
Техника будет работать на следующих участках:
- Енисейская (от ул. Киевской до пр. Комсомольского),
- Советская (от пр. Фрунзе до ул. Герцена),
- Герцена (от пр. Ленина до ул. Кузнецова),
- К. Маркса (от пл. Ленина до пер. Кооперативного),
- Набережная реки Ушайки,
- пр. Кирова (правая сторона от ул. Дзержинского до пл. Кирова),
- пр. Ленина (обе стороны от пр. Фрунзе до пл. Ленина),
- пер. Томский,
- Спортивный,
- Пионерский,
- пл. Новособорная,
- Батенькова (от пр. Ленина до ул. Гагарина),
- территория вокзала Томск-I,
- парковка на пр. Мира в районе 10 поликлиники.
Днем 27 декабря работы будут продолжены по ул. Пушкина, Нахимова, Северный городок и Вокзальной.
Томичей просят учесть эту информацию и не парковать машины на участках, где планируется вывоз снега.
Метки: Томск, Томская область, уборка снег, Спецавтохозяйство, САХ
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Фото: Агентство новостей ТВ-2