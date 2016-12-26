САХ уберет снег на Кирова, Ленина и Новособорной

САХ уберет снег на Кирова, Ленина и Новособорной
19:19 26.12.2016
Агентство новостей ТВ2
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Фото: Агентство новостей ТВ-2

«Спецавтохозяйство» уберет сегодня ночью снег на проспекте Кирова и площади Новособорной, сообщили в пресс-службе мэрии.

Техника будет работать на следующих участках:

  • Енисейская (от ул. Киевской до пр. Комсомольского),
  • Советская (от пр. Фрунзе до ул. Герцена),
  • Герцена (от пр. Ленина до ул. Кузнецова),
  • К. Маркса (от пл. Ленина до пер. Кооперативного),
  • Набережная реки Ушайки,
  • пр. Кирова (правая сторона от ул. Дзержинского до пл. Кирова),
  • пр. Ленина (обе стороны от пр. Фрунзе до пл. Ленина),
  • пер. Томский,
  • Спортивный,
  • Пионерский,
  • пл. Новособорная,
  • Батенькова (от пр. Ленина до ул. Гагарина),
  • территория вокзала Томск-I,
  • парковка на пр. Мира в районе 10 поликлиники.

Днем 27 декабря работы будут продолжены по ул. Пушкина, Нахимова, Северный городок и Вокзальной.

Томичей просят учесть эту информацию и не парковать машины на участках, где планируется вывоз снега.

Метки: Томск, Томская область, уборка снег, Спецавтохозяйство, САХ

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