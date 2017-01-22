С понедельника возобновятся рейсы из Томска в Барнаул, Абакан и Новосибирск

Аэропорт ТОМСК сообщает о возобновлении региональных рейсов в Абакан и Барнаул, а также открытии рейсов в Новосибирск (Толмачево) с 23-го января. Все рейсы в зимнем расписании будут выполнятся 2 раза в неделю.

Новый партнер аэропорта Томск – авиакомпания «Сибирская легкая авиация» (СиЛА) открыла продажу по данным направлениям:

В Абакан по понедельникам и пятницам, обратно по понедельникам и субботам. Тариф составляет 3200 руб. В Барнаул и обратно по вторникам и субботам. Тариф составляет 2700 руб. В Новосибирск (Толмачево) и обратно по понедельникам и пятницам. Тариф составляет 2200 руб.

С расписанием можно ознакомиться на сайте tomskairport.ru. Расписание специально подбиралось таким образом, чтобы быть максимально удобнее пассажирам, сообщается на сайте аэропорта. Так для рейсов в Новосибирск выбиралось вечернее время, позволяющее захватить как можно больше стыковок на рейсы по наиболее популярным направлениям из этого крупного авиаузла. На прилет и на вылет через Новосибирск состыкованы рейсы в Уфу, Нижневартовск, Тюмень, Екатеринбург, Якутск, Владивосток, Хабаровск, Пекин и в Москву, поскольку вечерних рейсов в столицу у томичей нет.

Руководство аэропорта Томск отмечает, что выполнение рейсов и наличие доступных для пассажиров тарифов стало возможным благодаря программе государственной поддержки развития региональных рейсов, в которой активно участвует Томская область. В рамках программы осуществляется субсидирование рейсов в Абакан и Барнаул из федерального (50 % субсидии) и региональных (25 % субсидии от каждого субъекта) бюджетов. Рейс в Новосибирск, являющийся согласно правил субсидирования узловым, субсидируется полностью из федерального бюджета.

В летнем расписании (после 25.03.2017) планируется увеличение частоты рейсов по всем направлениям до 3-х в неделю.

Метки; аэропорт, Томск, рейсы, Барнаул, Новосибирск, Абакан