С Новым годом, дорогие друзья!

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С Новым годом, томичи!

Редакция ТВ2 от всей души поздравляет всех томичей с наступающим Новым годом!

В наступающим году мы желаем, чтобы вас окружали только самые близкие и любимые люди, чтобы все неудачи проходили также быстро, как щелчок компьютерной мыши и чтобы в вашей жизни были только хорошие новости.

С Новым годом, томичи!