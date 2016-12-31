valentina1
С Новым годом, дорогие друзья!
20:18 31.12.2016
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Фото: Агентство новостей ТВ2
С Новым годом, томичи!
Редакция ТВ2 от всей души поздравляет всех томичей с наступающим Новым годом!
В наступающим году мы желаем, чтобы вас окружали только самые близкие и любимые люди, чтобы все неудачи проходили также быстро, как щелчок компьютерной мыши и чтобы в вашей жизни были только хорошие новости.
С Новым годом, томичи!
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Спасибо, мэр Томска, за нищету мою, за то, что я-пенсионер-до получения пенсии 12 числа буду голодать...Гречка заканчивается!!!!
Спасибо. И Вас всех с Новым годом! Не сдавайте позиции. Будет ещё и на нашей улице Праздник!