С 1-го по 8-е февраля в Томске пройдет Неделя науки

В рамках Недели науки на площадках университетов и академических институтов Томска пройдет более десяти научно-популярных мероприятий, сообщает сайт inotomsk.ru

1 февраля в рамках инициативы «Урок из космоса» школьники зададут свои вопросы космонавтам Международной космической станции. Соорганизаторами сеанса связи выступили ГК «Роскосмос» и РКК «Энергия» им. А.П. Королева.

Во второй день Недели науки, 2 февраля, томичи узнают, как генетический тест может «рассказать» о предрасположенности к заболеваниям и вредным привычкам, что нужно есть и какой вид спорта выбрать. Открытую лекцию проведет сооснователь и генеральный директор Genotek Валерий Ильинский.

Со 2 по 4 февраля для сотрудников научно-образовательных организаций пройдет семинар «Подготовка и управление проектами по созданию новых высокотехнологичных материалов и изделий для НТИ». Эксперт семинара — руководитель направления развития проектного управления проектного офиса НТИ Владимир Пигалов.

В пятницу, 3 февраля, откроется выставка «Молодежь и промышленность», в рамках которой пройдет конкурс разработок молодых ученых. В течение двух дней посетители смогут познакомиться с интересными исследовательскими проектами и командами, принять участие в научно-популярном шоу профессора Звездунова и мастер-классах, увидеть танец роботов и их создателей. Томичей также приглашают выбрать лучшую фотографию научного проекта и выиграть призы в конкурсе селфи с экспонатами выставки.

4 февраля, в субботу, школьники вместе с «супергероями» разработают новые технические решения для человечества.

Соревнования по «Научному биатлону» 5 февраля определят сильнейшие команды ученых томских вузов и академических институтов. В рамках мероприятия участникам необходимо будет получить «зачет» по бегу на лыжах, стрельбе из винтовок, проявить смекалку и эрудицию при решении научных задач. Дополнительный забег пройдет и для семейных команд.

6 февраля открытую научно-популярную лекцию «Код разума — принципы работы нейронных систем» прочтет эксперт сообщества рынка Нейронет НТИ, заведующий отделом нейроинформатики Центра оптико-нейронных технологий НИИСИ РАН Виталий Дунин-Барковский.

7 февраля на торжественном заседании, посвященном Дню российской науки, академическое сообщество обсудит достижения томской науки в 2016 году.

Метки: неделя науки, Томск