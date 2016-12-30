Руслан Киселев: У «Томи» нет задачи остаться в РФПЛ
Фото: Агентство новостей ТВ2
У футбольного клуба «Томь» нет задачи остаться в Премьер-лиге, сообщил гендиректор клуба Руслан Киселев.
Напомним, что долги по зарплате и налогам ФК «Томь» составляют более 100 млн рублей. Судебные приставы арестовали здание административно-бытового корпуса футбольного клуба «Томь» за долги по налоговым платежам в 39 млн рублей. Губернатор Томской области и президент «Томи» Сергей Жвачкин пообещал погасить долги по зарплате в первом квартале 2017 года. Однако часть легионеров покидают команду, РФС запретил клубу регистрацию новых игроков, а трудовая инспекция начала проверку клуба из-за долгов по зарплате.
«Задачи нет такой теперь — остаться в Премьер-лиге. У нас сейчас задача поставлена руководством области — сохранить молодежный костяк, наиграть их в Премьер-лиге и уже с опытом выступать в первенстве ФНЛ», — сказал Руслан Киселев.
По его словам, большинство ведущих игроков основного состава разрывают контракты с клубом. О расторжении договора с главным тренером «Томи» Валерием Петраковым речи пока не идет.
По итогам 17 туров «Томь» занимает последнее 16 место в таблице РФПЛ с девятью очками.
Метки: Томск, Томская область, ФК Томь, футбол
У нас нет цензуры. У нас есть правила, которые просим соблюдать в комментариях.
Уважаемые посетители сайта агентства новостей ТВ2!
По техническим причинам возможность комментировать материалы на сайте будет закрыта с 22:00 до 8:00. Редакция агентства новостей ТВ2.
Высказать свою позицию к материалам сайта вы можете на официальных страницах соцгрупп фейсбук и вконтакте.
Напоминаем, что комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Регистрироваться на сайте НЕОБЯЗАТЕЛЬНО, если у вас есть аккаунт (страница) в соцсетях (vkontakte, facebook, odnoklassniki и др.), вы можете использовать его для входа на наш сайт. Мы приветствуем любое обсуждение, дискуссию или диалог на темы, которые вас взволновали. Но при этом, комментарии, не соответствующие правилам, ссылки на посторонние ресурсы, противоречащие закону Российской Федерации, будут удаляться без предупреждения.
И кому в голову пришла такая мысль, как назначить этого тролля, гендиректором клуба, его вместе со Жвачкиным надо пинками гнать подальше от клуба!!!!