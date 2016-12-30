Руслан Киселев: У «Томи» нет задачи остаться в РФПЛ

У футбольного клуба «Томь» нет задачи остаться в Премьер-лиге, сообщил гендиректор клуба Руслан Киселев.

Напомним, что долги по зарплате и налогам ФК «Томь» составляют более 100 млн рублей. Судебные приставы арестовали здание административно-бытового корпуса футбольного клуба «Томь» за долги по налоговым платежам в 39 млн рублей. Губернатор Томской области и президент «Томи» Сергей Жвачкин пообещал погасить долги по зарплате в первом квартале 2017 года. Однако часть легионеров покидают команду, РФС запретил клубу регистрацию новых игроков, а трудовая инспекция начала проверку клуба из-за долгов по зарплате.

«Задачи нет такой теперь — остаться в Премьер-лиге. У нас сейчас задача поставлена руководством области — сохранить молодежный костяк, наиграть их в Премьер-лиге и уже с опытом выступать в первенстве ФНЛ», — сказал Руслан Киселев.

По его словам, большинство ведущих игроков основного состава разрывают контракты с клубом. О расторжении договора с главным тренером «Томи» Валерием Петраковым речи пока не идет.

По итогам 17 туров «Томь» занимает последнее 16 место в таблице РФПЛ с девятью очками.

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