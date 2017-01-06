Руководство сгоревшей фермы подозревает, что причиной пожара стал поджог

Больше 130 телят и лошадь погибли в результате пожара на ферме в Зырянском районе, руководство не исключает поджог, сообщил ТВ2 главный зоотехник сельскохозяйственного производственного кооператива «Семеновский» Сергей Гришачев.

Напомним, в ночь с 5 на 6 января в селе Семеновка Зырянского района сгорела ферма. Площадь пожара составила 250 квадратных метров. По словам представителей белого дома, областная власть поможет в восстановлении фермы.

«Сгорели 138 телят, одна лошадь, успели трех телят спасти. Здание сгорело полностью, восстановлению не подлежит. Ущерб мы сейчас еще подсчитываем, но уже по поголовью составил около трех миллионов рублей», — рассказал Сергей Гришачев.

По его словам, общее поголовье скота на ферме составляло 2,6 тысячи голов. При этом, в сентябре 2016 на ферме уже происходил пожар. Тогда сгорело около 700 тонн сена.

По информации регионального МЧС, причиной пожара могло стать нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования или поджог. Руководство фермы придерживается второй версии, уже направлено соответствующее заявление в правоохранительные органы.

Метки: Томск, Томская область, Сергей Гришачев, ферма, поджог,