Руководство сгоревшей фермы подозревает, что причиной пожара стал поджог
Фото: Агентство новостей ТВ2
Больше 130 телят и лошадь погибли в результате пожара на ферме в Зырянском районе, руководство не исключает поджог, сообщил ТВ2 главный зоотехник сельскохозяйственного производственного кооператива «Семеновский» Сергей Гришачев.
Напомним, в ночь с 5 на 6 января в селе Семеновка Зырянского района сгорела ферма. Площадь пожара составила 250 квадратных метров. По словам представителей белого дома, областная власть поможет в восстановлении фермы.
«Сгорели 138 телят, одна лошадь, успели трех телят спасти. Здание сгорело полностью, восстановлению не подлежит. Ущерб мы сейчас еще подсчитываем, но уже по поголовью составил около трех миллионов рублей», — рассказал Сергей Гришачев.
По его словам, общее поголовье скота на ферме составляло 2,6 тысячи голов. При этом, в сентябре 2016 на ферме уже происходил пожар. Тогда сгорело около 700 тонн сена.
По информации регионального МЧС, причиной пожара могло стать нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования или поджог. Руководство фермы придерживается второй версии, уже направлено соответствующее заявление в правоохранительные органы.
Метки: Томск, Томская область, Сергей Гришачев, ферма, поджог,
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Это поджог! Я уверен, что найти поджигателя просто....это нищие, которые ненавидели труд и жаждали по -ленински всё разделить и пропить...Ленинский лозунг нравится всем лодырям ::"Грабь награбленное!"
Это поджог, стопицотпудово. Только спалили не синеботы, и это тоже стопицотпудово.
Руководству выгодно, чтобы оно было именно поджогом, я не нарушением техники безомасности, трудового распорядка, пожарной безопасности; даже если виноватого "не найдут".
Если (вдруг) причиной окажется элементарное раздолбайство -- ведь никто денежкой не поможет
А еще может оказаться, что спалило руководство, причем, специально.
Спалили зараженный какой-нить чумой телятник -- и это гораааздо дешевле, чем по науке утилизировать, а потом и репутацию восстанавливать.
Коня и трех телят измазали сажей из кочегарки, и выпустили (из другого загона), ведь так не бывает же, штобэ сгорело все, до тла
Умный...Писать без ошибок научись, потом свои мысли излагай
Это ужас, что творится в родном селе!!! Никогда такого не было у нас. Народ дружный, работящий, но и алкашей, и безработных хватает. Я тоже склоняюсь к версии поджога, но я не думаю, что на это решились нищие, либо пьющий человек. У нас в Зырянском районе один из самых сильных кооперативов, многие завидуют или просто мстят нашему руководству, элементарно за то, что их убрали с кооператива и не дали возможность наживаться на чужом труде. Вот отсюда и растут ноги... Люди у нас простые и добрые, но встречая некоторых жителей села, невольно приходилось слышать о том, что на работу не хочется выходить, потому что дали власть одному человеку над простыми людьми, который делает пакости и гадости,а вышестоящее начальство не делает проверок и упускает это из вида.Естественно людей,обычных трудяг это оскорбляло и унижало. Не думаю, что простой местный и пьющий житель пойдёт на такое, тем более народ у нас уважает труд своего ближнего и всё-таки побоялся бы взять на себя такой грех!
(250 м2 - 30%) / (138 (погибших_телят) + 3 (выживших_телят) + 1 (лошадь)) = 1,23 квадрата на животное.
Однако, руководство занизило кол-во погибшего скота, не упомянуло пару тракторов и пару-тройку внедорожников.
М-да... Так вы далеко не уедите...
P.S. 30% - коридоры (проезды), и т.д.
Ваш сарказм тут совершенно не уместен. Вы своим горбом заработайте и постройте, а потом комментарии подобного рода пишите. Люди, которые это обустраивали не идиоты, чтобы палить!