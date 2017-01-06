Рождество в Томске: церковные службы и шествие христославов

7 января православные отмечают Рождество Христово — второй по значимости после Пасхи церковный праздник. Какие мероприятия ждут томичей в материале ТВ2.

6 января в 8.00 начнется богослужение в Богоявленском кафедральном соборе с Великих (или Царских) часов. В это время в центре храма читаются Евангельские отрывки, посвященные событиям Рождества Христова. По окончании чтения часов начинается торжественная Великая вечерня, соединенная с Божественной литургией, в завершение которой из алтаря износится символ наступающего праздника — благоукрашенная свеча, напоминающая о Вифлеемской звезде.

В этот же день в 17.00 начнется праздничное Всенощное бдение. Будет совершаться таинство исповеди.

7 января в полночь начнется Рождественская заутреня и ранняя Божественная литургия. Для тех, кто не сможет принять участие в богослужении ночью, в 9.00 будет отслужена поздняя Божественная литургия. Всенощное бдение праздника и раннюю Божественную литургию в Богоявленском соборе возглавит митрополит Томский и Асиновский Ростислав.

Также 7 января в 12.00 от Свято-Троицкой церкви до Белого озера состоится праздничное шествие христославов, в котором примут участие прихожане храма и приходской творческий коллектив «Жаворонки». В 14.00 участники студии русской традиционной культуры «Улица» и арт-проекта «Васильев вечер» вместе с прихожанами храмов города и православной молодежью пройдут с рождественскими песнопениями, славлениями и колядками от Богоявленского кафедрального собора до Богородице-Алексиевского монастыря и Воскресенского храма.

8 января в 14.00 в Томской духовной семинарии пройдет городская молодежная рождественская вечерка. В программе – музыкальные праздничные приветствия участников православных молодежных клубов, киновикторина, игры, чаепитие.

9 января в ДК «Авангард» состоится концерт рождественского фестиваля воскресных школ Томска и Северска. Вход свободный.

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