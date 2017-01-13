«Росатом» предлагает отложить строительство реактора «БРЕСТ-300»
Госкорпорация «Росатом» предлагает временно отложить строительство реактора «БРЕСТ-300» в Северске.
«В результате проведенной в 2016 году приоритизации мероприятий принято решение отказаться от старта строительства инвестиционного проекта «БРЕСТ» до момента стабилизации экономической ситуации в стране», — сообщает Интерфакс со ссылкой на материалы к постановлению о внесении изменений в федеральную программу «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года».
Кроме того, по информации Интерфакса, в связи с приостановкой строительства реактора «БРЕСТ» сдвигаются сроки строительства третьего объекта проекта «Прорыв» - модуля переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ).
В середине декабря 2016 года мы сообщали, что стоимость проекта по созданию реакторной установки «БРЕСТ-ОД-300» стала дешевле на пять миллиардов рублей из-за изменений технических решений.Тогда замгендиректора госкорпорации «Росатом» Вячеслав Першуков сообщил: «Мы вместе с производителями оборудования нашли как снизить стоимость проекта реактора на пять миллиардов рублей, немного изменив технические решения. Теперь нужно время, чтобы эти изменения были зафиксированы в проектной документации».
Напомним, решение о размещении на площадке Сибирского химического комбината опытно-демонстрационного энергокомплекса в составе реакторной установки «БРЕСТ-300» с пристанционным ядерным топливным циклом и комплекса по производству плотного нитридного топлива для реакторов на быстрых нейтронах приняли в сентябре 2012 года.
Весной 2015 -го началось строительство экспериментального завода по производству топлива для первого в мире опытного реактора на быстрых нейтронах с тяжелым жидкометаллическим теплоносителем.
Как утверждало руководство компании «Росатом», «БРЕСТ-300» должен был изменить будущее энергетики. Отработанное ядерное топливо планировали перерабатывать в «таблетки», на которых должен работать прорывной российский реактор.
Завод изначально планировалось запустить в 2017 году, чтобы к пуску реактора «БРЕСТ-300», который построят в Северске, уже была готова первая загрузка нового топлива.
Метки: БРЕСТ-300, ядерный реактор, Томск, Северск, Томская область
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Букварь скури, журналист-недоучка.
Спасибо, поправили.
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