«Росатом» предлагает отложить строительство реактора «БРЕСТ-300»

Госкорпорация «Росатом» предлагает временно отложить строительство реактора «БРЕСТ-300» в Северске.

«В результате проведенной в 2016 году приоритизации мероприятий принято решение отказаться от старта строительства инвестиционного проекта «БРЕСТ» до момента стабилизации экономической ситуации в стране», — сообщает Интерфакс со ссылкой на материалы к постановлению о внесении изменений в федеральную программу «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года».

Кроме того, по информации Интерфакса, в связи с приостановкой строительства реактора «БРЕСТ» сдвигаются сроки строительства третьего объекта проекта «Прорыв» - модуля переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ).

В середине декабря 2016 года мы сообщали, что стоимость проекта по созданию реакторной установки «БРЕСТ-ОД-300» стала дешевле на пять миллиардов рублей из-за изменений технических решений.Тогда замгендиректора госкорпорации «Росатом» Вячеслав Першуков сообщил: «Мы вместе с производителями оборудования нашли как снизить стоимость проекта реактора на пять миллиардов рублей, немного изменив технические решения. Теперь нужно время, чтобы эти изменения были зафиксированы в проектной документации».

Напомним, решение о размещении на площадке Сибирского химического комбината опытно-демонстрационного энергокомплекса в составе реакторной установки «БРЕСТ-300» с пристанционным ядерным топливным циклом и комплекса по производству плотного нитридного топлива для реакторов на быстрых нейтронах приняли в сентябре 2012 года.

Весной 2015 -го началось строительство экспериментального завода по производству топлива для первого в мире опытного реактора на быстрых нейтронах с тяжелым жидкометаллическим теплоносителем.

Как утверждало руководство компании «Росатом», «БРЕСТ-300» должен был изменить будущее энергетики. Отработанное ядерное топливо планировали перерабатывать в «таблетки», на которых должен работать прорывной российский реактор.

Завод изначально планировалось запустить в 2017 году, чтобы к пуску реактора «БРЕСТ-300», который построят в Северске, уже была готова первая загрузка нового топлива.

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