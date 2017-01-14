Родители учеников Кисловской школы намерены написать письмо в поддержку директора

Такое решение было принято на общешкольном родительском собрании после ЧП, случившегося накануне.

Напомним, 12 января группа детей вместе с преподавателем на уроке физкультуры ушли в лес на лыжах и сбились с пути. Позднее их обнаружили местные жители, на поиски выехала группа спасателей. Около 18:00 всех детей и преподавателя физкультуры вывели из леса в населенный пункт и госпитализировали. Позже врачи диагностировали у детей обморожения и переохлаждение. СКР возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»

В свою очередь, сегодня замгубернатора Чингис Акатаев уточнил, что директора школы уволят. Как пояснили в МЧС, директор школы заявлял спасателям, что дети найдены, а помощь им не нужна.

Как сообщает пресс-служба управления образования Томского района, родителей интересует, будет ли их мнение учитываться при принятии решения в отношении директора школы. С целью поддержки директора Кисловской школы, было принято общее решение о подготовке письма губернатору Сергею Жвачкину. В свою очередь, родителей заверили, что до завершения процедуры проверки должностных лиц никакие кадровые решения, согласно законодательству, приниматься не будут.

Метки: директор школы, дети потерялись в лесу на уроке физкультуры, Кисловка, Томск, Томская область