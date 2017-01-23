rinatmiftahov
Резкие перепады температуры ждут Томскую область на этой неделе
11:25 23.01.2017
Тэги: гололедица, морозы, оттепель, прогноз погоды, снегопад
К вечеру понедельника температура воздуха в Томске поднимется до -2 градусов.
По данным сайта Ventusky.com резкое потепление будет сопровождаться снегопадом. К утру вторника в Томске вновь похолодает до -9-11 градусов, а осадки прекратятся. На дорогах возможны гололедица.
По данным того же ресурса, уже в среду морозы до -27 градусов придут на северо-запад Томской области. К утру четверга в Стрежевом похолодает до -33, а Томске — напротив — вновь потеплеет до -2. К утру пятницы тридцатиградусные морозы охватят всю Томскую область, а на западе области температура опустится до -40. К вечеру пятницы в областном центре может похолодать до -38.
Метки: Томская область, Томск, прогноз погоды, оттепель, морозы, снегопад, гололедица
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