«Росатом» решил не строить «БРЕСТ-300» в Северске еще прошлым летом
Это стало известно из пояснительной записки к проекту постановления правительства России, опубликованной на Федеральном портале нормативных актов.
Строительство опытно-демонстрационного энергоблока с реактором на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем «БРЕСТ-300» было запланировано в Северске в рамках проекта «Прорыв». Проект предусматривал три очереди. Первая: строительство модуля фабрикации и пускового комплекса рефабрикации плотного смешанного уранплутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах (далее — МФР). Вторая: строительство собственно реактора «БРЕСТ-300». Третья: строительство модуля переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) реакторов на быстрых нейтронах. Строительство первой очереди проекта началось в 2015 году.
В настоящий момент подготовлен проект постановления правительства о приостановке второй и третьей очередей проекта «Прорыв», то есть строительства реактора «БРЕСТ-300» и модуля переработки ОЯТ. Тем же проектом предусматривается сокращение капвложений в строительство первой очереди — МФР — на 6,532 млрд. рублей (с 27,288 млрд. до 20,756 млрд. рублей). Срок сдачи МФР в эксплуатацию намечен прежним: 2020 год.
Из пояснительной записки к проекту постановления Правительства становится ясно, что решение отказаться от старта строительства инвестиционного проекта «БРЕСТ» до момента стабилизации экономической ситуации в стране было согласовано «Росатомом» с Минэкономразвития России письмами от 17 и 19 августа 2016 года.
Как пояснил ТВ2 один из экспертов, МФР, даже если он в конце концов будет построен, позволит создать в Северске лишь несколько сот рабочих мест, в то время как в случае реализации всего проекта «Прорыв» речь шла о двух тысячах.
Напомним, что в ноябре 2016 года во время встречи с президентом Топливной компании «ТВЭЛ» Юрием Олениным губернатор Томской области говорил о ситуации с рабочими местами на СХК: «Люди не останутся на улице. Сегодня на всем Сибирском химическом комбинате работают 3,5 тысячи человек. Проект «Прорыв» даст работу двум тысячам, еще столько же будут работать в сервисных и вспомогательных производствах».
Метки: Томская область, Томск, Северск, СХК, Росатом, ТВЭЛ, «Прорыв», «БРЕСТ-300», рабочие места, Юрий Оленин, Сергей Жвачкин
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Ну и кто, наш Губернатор, после этого?
Кто нам перед выборами врал?
Да у них просто СВОЯ правда. Они же так и говорят: у вас - своя правда, а у нас - СВОЯ!
ТВ-2, хватит бестыдно вертеть заголовками и смыслами,
при этом настраивая публику против.
Вот комментарий Росатома, никто проект Прорыв не останавливает!
Росатом не планирует приостанавливать строительство реактора "БРЕСТ-300", которое осуществляется в рамках проекта "Прорыв", а оптимизирует его, сообщил РИА Томск в субботу представитель департамента коммуникаций ГК "Росатом".
Ранее ряд СМИ писал, что Росатом якобы предложил временно отказаться от планов строительства реактора "БРЕСТ-300" в рамках проекта "Прорыв" из-за экономической ситуации в РФ. В Росатоме уточнили, что госкорпорация инициировала корректировку проекта. Это позволит снизить капитальные затраты федеральной целевой программы (ФЦП) "Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года".
Не поддавайтесь на провокации!
Только повыступать! Главное что сказали, что народ не повыгоняют!
Владимир Владимирович же объяснял ,что рост доллара к рублю благодатно сказывается на наполняемости всех бюджетов А сейчас доллар падает и это плохо Включены механизмы стабилизации стабилизационной составляющей стабильности стабилизационных процессов в экономике перед её стабильным ростом и выхода на прямую удвоения ВВП в 2018 году вплоть до 2024 года с дальнейшим замещением в сфере стабильных приоритетов стабильного развития и долгосрочного стратегического развития партнёрства во всех отраслях, благотворно влияющих на достаток россиян К тому скорый,стремительно приближающийся , кердык европе и америке с австралией, вселяет оптимизм и надежду на стабильно светлое будущее