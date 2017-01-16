«Росатом» решил не строить «БРЕСТ-300» в Северске еще прошлым летом

Это стало известно из пояснительной записки к проекту постановления правительства России, опубликованной на Федеральном портале нормативных актов.

Строительство опытно-демонстрационного энергоблока с реактором на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем «БРЕСТ-300» было запланировано в Северске в рамках проекта «Прорыв». Проект предусматривал три очереди. Первая: строительство модуля фабрикации и пускового комплекса рефабрикации плотного смешанного уранплутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах (далее — МФР). Вторая: строительство собственно реактора «БРЕСТ-300». Третья: строительство модуля переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) реакторов на быстрых нейтронах. Строительство первой очереди проекта началось в 2015 году.

В настоящий момент подготовлен проект постановления правительства о приостановке второй и третьей очередей проекта «Прорыв», то есть строительства реактора «БРЕСТ-300» и модуля переработки ОЯТ. Тем же проектом предусматривается сокращение капвложений в строительство первой очереди — МФР — на 6,532 млрд. рублей (с 27,288 млрд. до 20,756 млрд. рублей). Срок сдачи МФР в эксплуатацию намечен прежним: 2020 год.

Из пояснительной записки к проекту постановления Правительства становится ясно, что решение отказаться от старта строительства инвестиционного проекта «БРЕСТ» до момента стабилизации экономической ситуации в стране было согласовано «Росатомом» с Минэкономразвития России письмами от 17 и 19 августа 2016 года.

Как пояснил ТВ2 один из экспертов, МФР, даже если он в конце концов будет построен, позволит создать в Северске лишь несколько сот рабочих мест, в то время как в случае реализации всего проекта «Прорыв» речь шла о двух тысячах.

Напомним, что в ноябре 2016 года во время встречи с президентом Топливной компании «ТВЭЛ» Юрием Олениным губернатор Томской области говорил о ситуации с рабочими местами на СХК: «Люди не останутся на улице. Сегодня на всем Сибирском химическом комбинате работают 3,5 тысячи человек. Проект «Прорыв» даст работу двум тысячам, еще столько же будут работать в сервисных и вспомогательных производствах».

Метки: Томская область, Томск, Северск, СХК, Росатом, ТВЭЛ, «Прорыв», «БРЕСТ-300», рабочие места, Юрий Оленин, Сергей Жвачкин