Ректор ТГУ: Высшая школа журналистики откроет для выпускников новые возможности

Ректор ТГУ Эдуард Галажинский считает, что Высшая школа журналистики, в которую реорганизовывают факультет журналистики, позволит лучше продвигать вуз в мировом пространстве, а выпускникам станет проще найти работу.

Факультет войдет создаваемый сейчас научно-образовательный, куда также войдут кафедра социальных коммуникаций (сейчас относится к факультету психологии ТГУ) и управление информационной политики.

«Вместе с партнерами мы пришли к пониманию более масштабных задач, предполагающих вхождение партнеров. Ключевая идея — привлечь работодателей с международными компетенциями, чтобы найти новые ниши и возможности для наших выпускников. И они есть — это и корпоративная журналистика, и новые медиа, и новостная зарубежная повестка. <...> Мы активно обсуждаем, как этот холдинг будет устроен», — сказал Эдуард Галажинский.

По его словам, новый центр будет создаваться на базе факультета журналистики, который будет отвечать, в том числе, за научную работу центра. Руководить этой работой будет Юрий Ершов, который сейчас является деканом, но будет вынужден уйти с этого поста. При этом Высшая школа журналистики будет сотрудничать с различными СМИ, среди которых информационное агентство ТАСС, телеканалы «Томское время» и «ГТРК-Томск». По словам ректора, это позволит вывести на другой уровень образовательные программы и найти новые рынки для трудоустройства выпускников.

Реорганизация факультета завершится к началу нового учебного года.

Добавим, что в этом году факультет журналистики отмечал 40-летие журналистского образования. Первый набор студентов-журналистов в ТГУ прошел в 1976 году. Сначала это было отделение журналистики на филологическом факультете, а в 2004 году появился самостоятельный факультет журналистики. За 40 лет ТГУ выпустил 1,5 тысячи журналистов. Сегодня на журфаке работают три кафедры — теории и практики журналистики, телерадиожурналистики и новых медиа, фотожурналистики и медиадизайна.

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