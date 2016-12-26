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Ребенка и двоих взрослых госпитализировали с обморожениями в Томске
12:59 26.12.2016
Тэги: обморожение, переохлаждение
На прошлой неделе трех человек госпитализировали с диагнозом «обморожение», сообщили ТВ2 в областном департаменте здравоохранения.
Напомним, на прошлой неделе в Томскую область пришли сильные морозы. Ночью температура воздуха в Томске опускалась до минус 40 градусов.
«С 19 по 25 декабря в «скорую» обратились 15 человек с переохлаждением. Три человека с обморожением, среди которых был ребенок. Их госпитализировали», — сообщили ТВ2 в облздраве.
Метки: Томск, Томская область, переохлаждение, обморожение
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