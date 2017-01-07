Пять человек травмировались в ДТП на томской трассе

Пять человек, включая ребенка, пострадали в результате столкновения «КамАЗа» с микроавтобусом, сообщается на сайте областного ГИБДД.

ДТП произошло в пятницу, 6 января, в 13.05 на 31-ом километре автодороги Высокий Яр – Новая Бурка в Бакчарском районе.

По предварительной информации, «КамАЗ», под управлением 51-летнего водителя, выехал на встречку и столкнулся с микроавтобусом Ssang Yong.

В результате ДТП травмированы пять человек – 51-летний водитель микроавтобуса и четверо пассажиров, в том числе 7-летняя девочка.

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