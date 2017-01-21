Прокурор Томской области Виктор Романенко отчитался о проделанной работе

По итогам прокурорского вмешательства выплачено 180 миллионов задолженности по заработной плате.

Эти цифры Виктор Романенко привел в качестве примера плодотворной работы Томской прокуратуры в 2016-м году на торжественном собрании посвященном профессиональному празднику.

При оценке тарифов на коммунальные услуги томские прокуроры выявили факты необоснованного включения в состав валовой выручки ресурсоснабжающих организаций расходов на сумму порядка 700 миллионов рублей. По итогам проверок приняты меры к удешевлению тарифов на эту сумму. Благодаря активной позиции прокуроров 55 пенсионеров получили компенсацию расходов на проезд к месту отдыха, 540 граждан официально трудоустроены по месту своей работы, порядка 30 семей переехало из аварийных домов в новые квартиры, 185 сирот обеспечены жильем, инвалиды пробрели возможность свободного доступа более чем к 50 объектам социальной инфраструктуры, рассказал Виктор Романенко собравшимся.

В целом, через суды защищены права свыше четырех тысяч граждан, в том числе восстановлены их имущественные права на сумму более 88 миллионов рублей, рассказал прокурор Томской области.

Мерами прокурорского реагирования обеспечено поступление в доходную часть бюджетов всех уровней свыше 70 миллионов рублей, в том числе – около 10 миллионов рублей налогов.

Вскрыто около 3 тысяч нарушений антикоррупционного законодательства, за совершение которых по требованию прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечено более 700 виновных должностных лиц. Под надзором и при непосредственном участии сотрудников прокуратуры возбуждено и расследуется свыше 220 уголовных дел коррупционной направленности.

О всех успехах Томской прокуратуры можно прочитать здесь.

Метки: Виктор Романенко, итоги 2016, прокурор Томской области