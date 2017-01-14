Прокуратура: в Кисловской школе проводились занятия на неприспособленной лыжне

Такой вывод сделала прокуратура Томского района после проведенной проверки по факту нарушения прав несовершеннолетних учащихся, сообщает сайт прокуратуры.

Напомним, утром 12 января группа детей вместе с преподавателем на уроке физкультуры ушли в лес на лыжах и сбились с пути. Позднее их обнаружили местные жители, на поиски выехала группа спасателей. Около 18:00 всех детей и преподавателя физкультуры вывели из леса в населенный пункт и госпитализировали. Позже врачи диагностировали у детей обморожения и переохлаждение. СКР возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», а прокуратура начала проверку по данному факту.

В свою очередь, сегодня замгубернатора Чингис Акатаев уточнил, что директора школы уволят. Как пояснили в МЧС, директор школы заявлял спасателям, что дети найдены, а помощь им не нужна.