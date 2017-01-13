Прокуратура Томска начала проверку ЧП с детьми в Кисловке

Прокуратура Томского района начала проверку после ЧП со школьниками Кисловской школы в лесу, сообщили ТВ2 в пресс-службе ведомства.

«Прокуратура Томского района начала проверку соблюдения законодательства об образовании сотрудниками школы. В ходе нее прокуратурой будет дана оценка правомерности должностных лиц образовательного учреждения и органов местного самоуправления», — сообщили ТВ2.

Утром 12 января группа детей вместе с преподавателем на уроке физкультуры ушли в лес на лыжах и сбились с пути. Позднее их обнаружили местные жители, на поиски выехала группа спасателей. Около 18:00 всех детей и преподавателя физкультуры вывели из леса в населенный пункт и госпитализировали. Позже врачи диагностировали у детей обморожения и переохлаждение. СКР возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»

В свою очередь, сегодня замгубернатора Чингис Акатаев уточнил, что директора школы уволят. Как пояснили в МЧС, директор школы заявлял спасателям, что дети найдены, а помощь им не нужна.

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