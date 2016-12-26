Производство полиэтилена временно приостановлено на «Томскнефтехиме»

На «Томскнефтехиме» остановилась одна из двух линий производства полиэтилена, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Утром 26 декабря слышали жители северной окраины Томска слышали хлопок. Это был технологическим сброс на факельную установку предприятия

«В 09:10 на «Томскнефтехиме» остановилась одна из двух линий на производстве полиэтилена. Штатно сработала аварийная система защиты: произошел технологический сброс давления с линии, пострадавших и угрозы окружающей природе нет, оборудование в исправном состоянии», — говорится в сообщении.

Инцидент не несет угрозы для жителей и окружающей среды.

В настоящий момент идет проверка всех систем производства. Линия готовится к пуску, вторая линия полиэтилена и все остальные производства «Томскнефтехима» работают в штатном режиме. Обстоятельства и причины остановки линии расследуются в установленном порядке.

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