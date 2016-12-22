Производство полиэтилена временно приостановилось из-за короткого замыкания на ТНХК

Производство полиэтилена на «Томскнефтехиме» остановилось в четверг, 22 декабря, из-за аварии на сетях, сообщается на сайте Министерства энергетики России.

Сегодня утром в Томске произошло короткое замыкание, электричество при это не отключалось, но жители города в соцсетях писали о «вспышке света».

«В результате срабатывания защитных систем на станции отключился один из четырех турбогенераторов. Режим работы станции восстановлен. Поставка тепловой и электрической энергии потребителям осуществляется в полном объеме», — сказал представитель компании «Томская генерация» ТВ2.

Из-за отключения цепи «Томская ГРЭС-2 —Восточная» в ТНХК отключились турбогенератор ТГ-7 и котел К-8.

«Зафиксирован сброс нагрузки ООО «Томскнефтехим» на 25 мегаватт. Произошла остановка производства полиэтилена высокого давления», — говорится в сообщении.

В пресс-службе компании ТВ2 пояснили, что сейчас на заводе устраняют все нарушения, производственную линию запустят в ближайшее время.

«Линию приостановили сегодня, в 08:35, из-за просадки напряжения от внешнего поставщика электроэнергии. В настоящее время напряжение восстановлено. Одна из линий уже работает, вторую скоро запустят», — отметили в пресс-службе.

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