Профилакторий ТГУ снесут и арендуют два новых здания

Об этом рассказал ректор ТГУ Эдуард Галажинский

В настоящий момент университетское здание на проспекте Ленина, 49 наполовину разрушено, однако для завершения демонтажа университету необходимо получить документ, что оно не представляет исторической ценности. По словам ректора, первые заключения об этом уже получены, а все необходимые документы будут оформлены к концу I квартала 2017 года. Летом бывший профилакторий будет снесен полностью, а на его месте будет запроектировано новое учебное здание ТГУ. Галажинский затруднился назвать точные сроки его строительства, поскольку, по его словам, этот процесс зависит от финансирования. Сам ректор надеется, что процесс строительства нового учебного корпуса займет не более трех-пяти лет.

Ректор отметил, что поскольку демонтаж здания профилактория лишил университет порядка сами тысяч квадратных метров площадей, в настоящий момент руководство вуза занято поиском площадей замещающих. Уже заключен договор аренды здания на Набережной реки Ушайки, 12, где со следующего года разместится Институт науки и менеджмента. В настоящий момент арендодатель ведет в здании площадью четыре тысячи квадратных метров ремонт с целью привести помещения в соответствие с высокими требованиями к организации учебного процесса нового подразделения ТГУ.

Кроме того, по словам Галажинского, томский университет также рассматривает возможность аренды под учебный корпус еще одного здания недалеко от Университетской рощи, площадью две тысячи квадратных метров.

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