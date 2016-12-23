Проезд в городском транспорте Томска подорожает на 1 рубль

Мэр Томска Иван Кляйн подписал соответствующее распоряжение об увеличении тарифа за проезд. Информацию об этом подтвердил ТВ2 сам градоначальник.

«Постановление подписал. С 1 января тариф за проезд в городском транспорте — маршрутках, трамваях, троллейбусах — будет увеличен на 1 рубль», — сообщил ТВ2 Иван Кляйн.

Теперь стоимость проезда для обычных пассажиров в маршрутках повысится до 18 рублей, для пенсионеров – до 15 рублей. В электротранспорте обычные пассажиры будут платить 16 рублей, для пенсионеров цена останется прежней — 12 рублей. Максимальная цена за провоз багажа не изменится и будет составлять 10 рублей.

Последний раз стоимость проезда менялась два года назад.

Новая маршрутная сеть начнет работать в Томске с 1 января. Согласно контракту, частные перевозчики будут обязаны бесплатно перевозить 58 категорий льготников, куда входят полицейские, работники почты при исполнении своих служебных обязанностей, инвалиды всех категорий и сопровождающие их лица, ветераны труда и т.д.

В данный момент круг льготников ограничен ветеранами Великой отечественной войны, военными вдовами и блокадниками.

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