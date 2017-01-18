Припаркованные машины мешают работе САХа

ГИБДД планирует эвакуировать припаркованные автомобили с улиц, на которых убирают снег, сообщает пресс-служба мэрии.

Как сообщал ранее глава САХа Евгений Якуба, припаркованные машины мешают уборке города от снега: техника либо в принципе не может проехать по улице, либо убирает снег кусками, объезжая автомобили.

«Припаркованные на ул. Киевской и Тверской автомобили не дали возможность технике полностью очистить эти улицы. Сегодня совместно с ГИБДД будет решаться вопрос о временном ограничении стоянок и установке предупреждающих знаков на этих участках с работой эвакуатора», — говорится в сообщении.

Добавим, что за минувшие сутки силами «Спецавтохозяйства», подрядчиков и социальных партнеров за сутки вывезено около 11 тыс. т снега. На улицах города работало 298 единиц техники, в ручной уборке были задействованы 132 рабочих.

Метки: Томск, Томская область, САХ, Спецавтохозяйство, припаркованные автомобили,