Президент назначил нового главу томского УФСБ

Дмитрий Иванов назначен новым руководителем регионального управления Федеральной службы безопасности, сообщили в пресс-службе УФСБ по области.

«Указом президента от 15 декабря на должность начальника УФСБ России по Томской области назначен полковник Иванов Дмитрий Валерьевич, ранее занимавший должность первого заместителя начальника УФСБ России по Новосибирской области», — говорится в сообщении.

Фотографией нового руководителя УФСБ по Томской области пока пресс-служба этого ведомства не располагает. Об этом сообщил АН ТВ2 представитель пресс-службы Иван Назаретов.

Генерал-майор Юрий Никитин освобожден от занимаемой должности и назначен на новое место службы.

Сегодня, 23 декабря, новый глава управления уже был представлен губернатору области Сергею Жвачкину.

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