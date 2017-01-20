simakova_l
Предполагаемый владелец собаки, натравливавший ее на людей, задержан в Томске
10:32 20.01.2017
Тэги: мужчина задержан, мужчина натравил на девушку собаку, нападение собаки, ТГУ, Университетская роща
Свою вину мужчина полностью отрицает. Об этом сообщила на своей странице в соцсети мама одного из пострадавших Светлана Самсонова.
-
Ранее мы сообщали, что 14 января в Университетской роще ТГУ неизвестный мужчина натравливал свою собаку, предположительно породы французский мастиф, на людей. Известно о четырех пострадавших. Так, на Алексея Самсонова собака напала на остановке, укусила его за руку. молодой человек написал заявление в полицию.
Как стало известно ТВ2, задержали подозреваемого вчера, 19 января.
- «Хозяин собаки был в полиции и, конечно, оправдывался. Говорил, что он не виноват, был пьян, ничего не помнит. Собаку он, якобы, ни на кого не натравливал, что она у него вообще ангел во плоти и никого никогда не кусает», — написала Светлана Самсонова.
-
- Сейчас мужчине грозит штраф, так как полиция пока не завела уголовное дело по факту нападения.
-
- «Маловероятно, что он понесет наказание. Собаку изъять у него не могут. Уголовное дело не заводят. Да и не собака виновата. Забрать эту, так он другую заведет. К тому же нам известно, что это у него не первая собака и предыдущие тоже были серьезных пород, и инциденты с ними тоже были. Тут с человеком работать надо, но максимум что ему светит — это штраф и возмещение пострадавшим за испорченные вещи. Такие у нас законы», — резюмировала Светлана Самсонова.
-
- В свою очередь, сам пострадавший Алексей Самсонов сообщил ТВ2, что надеется, что полиция заведет уголовное дело.
-
- « А если нет, то в суд подадим в любом случае», — сказал Алексей Самсонов.
-
- Метки: нападение собаки, Университетская роща, мужчина натравил на девушку собаку, ТГУ, мужчина задержан, Томск, Томская область
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
Новости партнеров
Loading...
На фото собака коричневого цвета, предположительно нападавшая на людей в Университетской Роще