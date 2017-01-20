Предполагаемый владелец собаки, натравливавший ее на людей, задержан в Томске

Ранее мы сообщали, что 14 января в Университетской роще ТГУ неизвестный мужчина натравливал свою собаку, предположительно породы французский мастиф, на людей. Известно о четырех пострадавших. Так, на Алексея Самсонова собака напала на остановке, укусила его за руку. молодой человек написал заявление в полицию.

Как стало известно ТВ2, задержали подозреваемого вчера, 19 января.