Правительство РФ будет бороться с криминализацией подростков
Правительство России должно до 15 февраля создать межведомственную рабочую группу по предотвращению криминализации подростковой среды.
Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте Кремля.
В рабочую группу должны войти представители президентского совета по правам человека, отмечается в сообщении. Правительству также поручено подготовить законодательные поправки о соцреабилитации и адаптации осужденных, вышедших из колонии.
Генпрокуратура до 1 сентября следующего года должна проверить, обеспечиваются ли права заключенных в части их взаимодействия с членами наблюдательных комиссий. Кроме того, ведомству совместно с Верховным судом и омбудсменами поручено проанализовать, насколько эффективно работают меры по обеспечению независимости судей и прозрачности самого судебного процесса.
Заседание совета по развитию гражданского общества и правам человека прошло 8 декабря 2016 года. В ходе него президенту попало в руки решение суда, в котором человек признавался преступником за подачу заявления в прокуратуру. Путин тогда усомнился в компетентности и адекватности судей и поручил Генпрокуратуре и Верховному суду разобраться с ситуацией.
Метки: правительство РФ, права человека, криминализация подростковой среды, подростки, Томск, Томская область
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Глупость и дурость, от начала и до конца!
Всегда подозревал в невеликом уме, вверху сидящих,
- но, чтобы до такой степени...?
P.S. Все это напоминает подготовку "дорожной карты",
главное для которой, чтобы там были модные словечки, типа инноваций и нанотехнологий. А там трава не расти!
И будут гордиться "дурно исполненным делом".
Если я здесь начну объяснять, с чего начинается криминализация подростковой среды, вряд-ли они поймут.
Если Вы объясните, с чего начинается криминализация подростковой среды, то хотя бы станет ясно, насколько Вы сами компетентны в этом вопросе. А так это похоже на голословное очернительство власти, и только.
Если они криминализацию подростковой среды вычленяют отдельной строкой из общих проблем общества,- это значит, что они конченные дебилы, и все объяснения, просто неуместны!..
А мне кажется, что Вы, вместо ответа на вопрос, снова пытаетесь от него увильнуть с помощью оборота речи "если ..., то ...". Может Вы нас просветите хотя бы, какие общие проблемы есть у общества по мнению Вашего высокоблагородия? А то может создаться впечатление, что Вы просто хам.
Или вот ещё-министр-взяточник. Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев задержан с поличным при получении крупной взятки, сообщает пресс-служба СКР. Деньги были переданы министру в ходе следственного эксперимента под контролем силовиков. О задержании стало известно в ночь на вторник.
Этот кто не власть?
Проблемы общества...но, этот зомбированный путриот-демагог ничего не видет. 11.11.2016.Россия вошла в число самых корумпированных стран в Европе и Центральной Азии. Об этом говорится в исследовании "Барометр мировой коррупции", опубликованном международным движением по противодействию коррупции Transparency International.
"Коррупция воспринимается россиянами как третья по важности проблема в стране после экономического положения и состояния здравоохранения. Коррупция представляется респондентам более важной темой, чем образование, безработица и преступность. Оценивая причины, по которым люди не сообщают о коррупции, 17 процентов опрошенных сказали, что это попросту опасно, 16 процентов - что это не имеет смысла, 14 процентов не верят в возможность что-либо доказать, а 11 процентов - боятся признаться в своей вовлеченности в коррупционные практики", - отмечается в сообщении.
"Барометр мировой коррупции" публикуется в девятый раз. Предыдущее исследование было обнародовано в 2013 году. В этом году исследование охватывает 42 страны Европы и Средней Азии, включающие страны Евросоюза, страны-кандидаты в ЕС и страны СНГ. Кроме России, наиболее корумпированными странами оказались Армения, Босния и Герцеговина, Литва, Молдавия, Сербия и Украина.
Помимо "Барометра", с 1995 года TI ежегодно публикует индекс восприятия коррупции. Документ готовится на основе независимых опросов международных экспертов и крупных финансовых и правозащитных организаций. В индексе восприятия коррупции более 160 стран мира оцениваются по шкале от 0 до 100 баллов, где ноль обозначает самый высокий уровень восприятия коррупции, а 100 - самый низкий.
По итогам 2015 года Россия заняла 119-е место, разделив эту позицию с Азербайджаном, Гайаной и Сьерра-Леоне. Россия получила 29 баллов, что на два балла превышает уровень предыдущего года.
Странами с самым высоким уровнем восприятия коррупции признаны КНДР и Сомали. В рейтинге они стоят на 167-м месте с результатом в 8 баллов. Государствами с самым низким уровнем коррупции оказалась Дания (91 балл), Финляндия (90 баллов) и Швеция (89 баллов).
В 2014 году Россия оказалась на 136-й строке рейтинга, разделив ее с Нигерией, Ливаном, Киргизией, Ираном и Камеруном. В 2013 и 2012 годах Россия получала по 28 баллов, что соответствовало 127-му и 133-му местам.
Одна у этих бестолочей "борьба" на уме: с пятой колонной, террористами, бендеровцами, иностранными агентами, коррупцией, алкоголизмом, преступностью, неудобными кремлевской банде СМИ. Ничего не забыл!?
Когда же вы, сволочи, уже за созидание возьметесь? В качестве профилактикой меры по уменьшению подростковой криминализации в подростковой среде, в первую очередь, нужны конкретные программы по доступному получению для каждого подростка соответствующей профессии с перспективой трудоустройства, также, доступное занятие в тех же кружках включая спорт. Естественно, нужны инвестиции. Как известно, деньги на социальные нужды сокращают. По сему- все останется, на уровне бла-бла.
Сэр, Вы изволили спутать бендеровцев с бандеровцами. А ведь разница между ними не меньше, чем между Бебелем и Бабелем или кабелем и кобелем. Так что с таким багажом знаний Вам лучще было бы помолчать. Далее, то, что Вы изволите предлагать, уже было в СССР, где каждый мог получить профессию с перспективой трудоустройства, где были всякие кружки, включая спортивные. Однако часть подростков всё равно криминализировалась. Особенно это стало очевидным в 90-е годы, когда в стране, благодяря либералам, воцарился хаос. Так что хаос имеет огромное значение для криминализации общества. Хаос с криминализацией был и после февральского и октябрьского переворотов в России. Боюсь, что Ваши бессовестные нападки на власть направлены именно на подстрекание нового хаоса в России с её последующей криминализацией. А Ваш язык напоминает лексику Ленина и Киевского майдана. Это чревато хаосом и криминализацией.
Учите свою жену щи варить. И сравниваю я вас даже не с пропагандистом,а - с путлеровским пропагандоном. Чувствуете разницу? ВОТ то-то! И твоего пахана-мочильщика в сортире, буду гонять, как Сидорову козу и Вас вместе с ним. Понятно, путриот?
Что-то знакомый лексикон. Наверно это пишет перевоплотившийся Рифокрышев или Звездопыльцев. Похоже, что у Вас крыша едет. Ну что же, я пытался Вам помочь, но есть базнадёжные случаи. Quos Deus vult perdere, prius dementat (кого Бог хочет погубить, того он сначала лишает разума).
Кстати, моя жена научилась варить изумительный борщ, а также приготовлять другие блюда по Вильяму Похлебкину. Так что и Вам советую у него поучиться. Может от приличной пищи и с головой у Вас станет получше.