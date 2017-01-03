Правительство РФ будет бороться с криминализацией подростков

Правительство России должно до 15 февраля создать межведомственную рабочую группу по предотвращению криминализации подростковой среды.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте Кремля.

В рабочую группу должны войти представители президентского совета по правам человека, отмечается в сообщении. Правительству также поручено подготовить законодательные поправки о соцреабилитации и адаптации осужденных, вышедших из колонии.

Генпрокуратура до 1 сентября следующего года должна проверить, обеспечиваются ли права заключенных в части их взаимодействия с членами наблюдательных комиссий. Кроме того, ведомству совместно с Верховным судом и омбудсменами поручено проанализовать, насколько эффективно работают меры по обеспечению независимости судей и прозрачности самого судебного процесса.

Заседание совета по развитию гражданского общества и правам человека прошло 8 декабря 2016 года. В ходе него президенту попало в руки решение суда, в котором человек признавался преступником за подачу заявления в прокуратуру. Путин тогда усомнился в компетентности и адекватности судей и поручил Генпрокуратуре и Верховному суду разобраться с ситуацией.

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