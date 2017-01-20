Пожарные спасли более сотни свиней в деревне под Томском

Пожарные спасли более сотни свиней в деревне под Томском
14:13 20.01.2017
Агентство новостей ТВ2
Тэги: , , , , ,

Пожар произошел в Черной речке: загорелась крыша свинарника.

«Информация о пожаре поступила в 12.02, — сообщил ТВ2 сотрудник пресс-службы томского областного управления МЧС Евгений Пинчуков. — Когда пожарные прибыли на место, деревянная крыша кирпичного свинарника была полностью охвачена огнем. По словам хозяев свинофермы, в ней находилось до двухсот голов свиней. Более сотни свиней, главным образом, поросят огнеборцы вынесли на руках из горящего здания. На месте пожара работают десять единиц техники. Подробности пожара выясняются».

Метки: Томская область, Томск, Томский район, Черная речка, пожар, МЧС, свинарник, поросята

﻿

Новости партнеров

Loading...

Рассылки

Выберите рассылки, на которые вы хотите или не хотите быть подписанным.

Новости партнёров

Полезная информация