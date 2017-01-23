Поселок Зональный хотят присоединить к Томску

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Об этом ТВ2 сообщила депутат Зональненского сельского поселения Наталья Макарова. По ее словам, эта инициатива исходит из областной администрации, которая попросила местных депутатов проголосовать за присоединение.

«Как пояснили нам в областной администрации, проведение референдума для решения такого вопроса не требуется. Если проголосует местная зональненская дума и проголосует гордума Томска, то вопрос о присоединении будет решен, — рассказала депутат Наталья Макарова. — Нам сказали, желательно все это сделать до грядущих выборов. Но мы хотим все-таки провести хотя бы публичные слушания, чтобы дать местному населению высказаться. Насколько мне известно, молодежь в Зональном в основном «за» присоединение, им кажется, что так будет лучше, ну а те, кто разбираются в вопросе — люди более старшего поколения знают, что мы, перестав быть сельским населением, потеряем ряд налоговых льгот и боятся, что на нашу территорию придет сплошная застройка».

Съемочная группа ТВ2 съездила в Зональный и поинтересовалась у местного населения хотели бы они присоединения к городу Томску.

— У нас здесь свой стадион, своя школа, своя больница. — Думаете отнимут все это, если к городу присоединят? — Я даже не знаю.

— Что рассуждать о плюсах и минусах, все равно присоединят. — На вы были бы за или против? — А нам все равно, мы уже пенсионеры.

— Я был бы против. У нас сейчас здесь налоги меньше: транспортный, ОСАГО, налог на недвижимость. Плюсов я не вижу, если в городе нет порядка, почему у нас он вдруг будет. До нас все-равно будет все в последнюю очередь доходить. Чем дальше власть, тем труднее с нее будет что-то спрашивать. Здесь у нас она своя, мы хоть как-то можем на нее воздействовать. И вообще я считаю, что народ нужно спрашивать, какой-то референдум проводить. И давать время на обдумывание. Чтобы люди могли взвесит все за и против.

— Вообще лучше бы, что все осталось так как есть. Сами себе хозяева.

— Я понимаю, что тут столько еще земли не проданной. Поэтому ее нужно сейчас схватить, а потом построить здесь большие-пребольшие многоэтажки. Сейчас мы тут спокойно живем и ходим спокойно. А если присоединят, то народу будет много.

— Не думала над этим вопросом, но то, что сейчас сделали власти с общественным транспортом — это просто ужасно. Я не знаю как они собираются нас присоединять к городу, но выехать невозможно: 10-15 минут ждешь автобус — это что для людей благо что ли?

— Я даже не знаю, мы недавно сюда переехали. Но я бы хотела чтобы нас присоединили к городу. — А вы чувствуете, что вы теперь сельский житель? — Да мне здесь нравиться, здесь спокойно, тихо, и школа, и сад близко.

— Я против. Потому что земля сразу станет дорогая, у нас же огороды тут, боюсь что налоги повысят.

— Есть плюсы у присоединения к городу, есть свои минусы. Плюсы то, что с транспортом может у нас что-то наладиться. Потому что отмена двух городских маршрутов на нас сильно сказалась. Есть свои минусы: те деньги, которые распределяют на Зональный, как на Томский район, они до нас теперь не будут доходить. Выделение средств на район и на город — это две разные статьи бюджета. И я у думаю, что денег будет меньше. Хотя городом вроде бы и лучше занимаются, чем районом.

— Я был бы, наверное, против. Не знаю какие плюсы, какие минусы, мы никогда к городу не относились, но зачем нам город, что изменится от этого.

— Зональному будет лучше от присоединения. Хоть дороги будут лучше чистить, а то тут вообще не проехать, было время две машины разъехаться на дороге не могли. — А вы думаете в городе нет таких плохо чищенных улиц? — Ну есть, но я смотрю местные тут вообще не справляются с объемом работ, если снег идет.

Михаил Филимонов — депутат Думы Томского района живет и работает в поселке Зональный. Он считает, что для Зонального присоединение к городу несет больше минусов, но считает, что вопрос о присоединении уже практически решен.

— Для Зонального это будет плохо. Кто будет теперь обращать внимание на Зональный. Городу своих забот хватает. Но я думаю — это неизбежный вариант, потому что Зональный уже фактически оказался в городе: до Зонального город, после Зонального город. Так что этот вариант неизбежен. Дело только во времени: в этом году это произойдет, в следующем или через десять лет. Но Зональный будет городом, он уже расширяется, строительство идет, тут будет 20-30 тысяч жителей. Зональненцы боятся, что где у них сейчас частный сектор, вдруг построят многоэтажки. Пятиэтажек не будет, а вот налоги повысят на транспорт и на землю. Но государство может это сделать и сейчас — так, чтобы в Зональном были другие условия. Это же все от местной власти зависит, от законодательной думы. Они могут решить: ах вы боитесь, ну тогда мы сначала повышаем налог, а потом присоединяем.

— А это нормально, что теперь референдум не будут проводить?

— Раньше нельзя было без референдума такие вопросы решать, его нужно было б проводить и здесь, и в городе. А сейчас нашли какую-то лазейку и сказали, что при голосовании местного совета и городской думы можно сделать присоединение и без мнения народа.

Метки: Томск, Томская область, Зональный, присоединение к городу, расширение границ города Томска, присоединенные территории