Полиция задержала похитителя сотовых телефонов

26-летний томич, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, похищал сотовые телефоны в общественных местах.

Два из них он украл у посетителей кафе: первый похитил со стола, второй из кармана верхней одежды, оставленной без присмотра. Еще один телефон молодой человек украл из салона автомобиля, воспользовавшись тем, что водитель не запер дверь транспортного средства. Общая сумма причиненного ущерба составила 26 тысяч рублей.

Отделом по расследованию преступлений на внутригородской территории «Ленинский район» Следственного управления УМВД России по городу Томску возбуждено три уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает Управление МВД России по Томской области.

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