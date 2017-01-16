Полиция возбудила уголовное дело по факту обстрела маршрутки картечью

Полиция возбудила уголовное дело по статье «хулиганство» по факту обстрела маршрутного автобуса № 130, следовавшего по направлению Томск — поселок Светлый, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

12 января, в 10 часов утра, неизвестные обстреляли маршрутный автобус. Были выбиты стекла, никто из пассажиров не пострадал. Как рассказывал водитель маршрутки, автобус восстановлению подлежит.

Сейчас по результатам проверки полиция возбудила уголовное дело. Полицейские разыскивают свидетелей. Всех, кто располагает какой-либо информацией просят сообщить в отдел полиции № 4 УМВД России по городу Томску по телефонам: 8(3822) 795-155 или 795-04; 02 или 102 с мобильного.

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