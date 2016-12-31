Полиция Томска не стала возбуждать уголовное дело по факту осквернения Камня Скорби
Фото: Агентство новостей ТВ2
Полиция провела проверку по факту нанесения изображения Сталина на Камень Скорби и отказала в возбуждении уголовное дело по статье «вандализм», сославшись на то, что «статус памятника до сих пор не определен», сообщил директор музея НКВД Владимир Ханевич.
Ранее сообщалось, что неизвестные нанесли красной краской портрет Иосифа Сталина на Камень Скорби. Это не единственный случай, когда вандалы оскверняют мемориал. Так, в сентябре прошлого года неизвестные нанесли на Камень Скорби несмываемой желтой краской слово «Сталин». В мэрии заявили, что убрать надпись с памятника должна компания «Сбербанк» в рамках действующего соглашения.
Активисты общественного фонда «Гражданский патруль» потребовали прокуратуру провести проверку по факту нанесения трафаретного изображения Сталина на Камень Скорби и начать уголовное преследование. Владимир Ханевич также направил заявление в полицию.
«По истечению месячного разбирательства сотрудники полиции пришли к выводу, что это не был акт вандализма, так как до сих пор не определен статус памятника – «Камня скорби» и что этот объект объектом культурного наследия Томской области не является…. как ими не установлено и то, что Сквер памяти жертв политических репрессий к местам захоронения не относиться, т.к. нет официального документа об этом…», — говорится в сообщении на сайте музея НКВД.
В свою очередь, директор музея Владимир Ханевич подчеркнул, что памятник был установлен 25 октября 1992 года и странно, что никакие официальные документы не подтверждают его статус.
Метки: вандалы, Иосиф Сталин, камень скорби, Томск, Томская область
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Действительно.Это же камень ,а не памятник советской славной девушке с веслом или физкультурнику с гранатой И не важно .что за тридевять земель люди приезжают ,поклониться и обозначить своих у этого камня Это даже не лестница раскрашенная,чтоб вызвать общественный резонанс
Я вообще не вижу никакого осквернения. Портрет красивый и вид камня только украшает. А ведь это был человек, который тоже достоин скорби. Заслуг у него много. Я назову только малоизвестную - спасение России от общности жён, прописанной в марксистских талмудах. Боюсь, что Ханевич и др. негодующие в своём духовном развитии застряли в прошлом, когда всё плохое ассоциировалось со Сталиным. Теперь же общество стало осознавать, что это была неполная правда. Прочтите "Сталин. Вспоминаем вместе" Н. Старикова.