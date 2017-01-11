Полицейские задержали троих мужчин за кражу и убийство коня
С заявлением о пропаже животного в полицию обратился директор одной из сельско-хозяйственных организаций.
Полицейские оперативно задержали подозреваемые в совершении кражи. Ими оказались трое ранее судимых местных жителей.
По данным следствия, подозреваемые проникли в помещение, принадлежащее организации, и похитили коня из стойла. Позже на территории двора дома, одного из подозреваемых, мужчины забили коня. Сумма причиненного ущерба составила более 50 тысяч рублей. Часть похищенного изъята и возвращена законному владельцу.
В настоящее время полицейские возбудили уголовное дело за кражу. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Метки: кража коня, полиция, уголовное дело, Томск, Томская область
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"подозреваемые путем проникли в помещение"?
... за кражу и убийство коня... мужчины забили коня.
Так, все же, что это было -- убийство или забой?
Разница-то существенная...