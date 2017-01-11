Полицейские задержали троих мужчин за кражу и убийство коня

С заявлением о пропаже животного в полицию обратился директор одной из сельско-хозяйственных организаций.

Полицейские оперативно задержали подозреваемые в совершении кражи. Ими оказались трое ранее судимых местных жителей.

По данным следствия, подозреваемые проникли в помещение, принадлежащее организации, и похитили коня из стойла. Позже на территории двора дома, одного из подозреваемых, мужчины забили коня. Сумма причиненного ущерба составила более 50 тысяч рублей. Часть похищенного изъята и возвращена законному владельцу.

В настоящее время полицейские возбудили уголовное дело за кражу. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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