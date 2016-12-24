Полицейские Томской области ищут нетрезвых водителей

24 и 25 декабря в каждом городе и районе Томской области сотрудники ГИБДД проведут сплошные проверки.

Такая профилактическая мера, направленная на снижение дорожного травматизма, крайне необходима, так как подавляющее большинство дорожно-транспортных происшествий происходит из-за низкой дисциплины водителей.

УМВД России по Томской области просит с пониманием отнестись к проведению мероприятий, направленных на безопасность каждого участника дорожного движения.

Если вам стали известны факты управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, просим вас позвонить в дежурную часть ГИБДД по телефону 66-44-22 или 02 (с мобильного телефона - 102).

Метки: Томская область, Томск, ГИБДД, нетрезвый водитель, сплошные проверки, рейд, безопасность на дорогах