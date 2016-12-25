Полицейские предупреждают томичей о фальшивых деньгах

УМВД распространило обращение, в которпом указаны признаки фальшивых банкнот, а также алгоритм действий при их обнаружении.

Уважаемые томичи! Существуют признаки, отличающие подделки от подлинных денег, на которые необходимо обращать внимание: герб города на фальшивых денежных билетах не меняет цвет при наклоне банкноты; при наблюдении на просвет защитная (ныряющая) нить на подлинной купюре выглядит как сплошная темная полоса, а на фальшивках видимые на оборотной стороне купюры фрагменты нити (в виде пунктира), как правило, не совпадают с частью нити, находящейся в толще бумаги;часто проявляется осыпание красящего вещества обозначений серийного номера, номинала банкноты или изображения герба.

Чтобы не стать жертвой преступного посягательства при проведении денежных расчетов, необходимо обращать внимание на лиц, производящих расчет указанными денежными купюрами. В основном, к категории сбытчиков относятся люди в возрасте от 16 до 35 лет как мужского, так и женского пола. Как правило, действия сбытчиков сводятся к элементарному размену поддельной купюры. Например, гражданин просит разменять купюру на более мелкие деньги либо приобретает недорогой товар, при этом рассчитывается купюрой большого наминала.

Действия при обнаружении сомнительной купюры:

Если с Вами рассчитались купюрой, которая вызывает сомнение в ее подлинности, необходимо в кратчайшие сроки сообщить об этом в полицию, используя любой доступный для этого метод: по телефону (02, 102); нажатием тревожной кнопки; прибегнув к помощи службы безопасности магазинов, частных охранных предприятий и т.д.

Имеющуюся информацию о лицах, причастных к перевозке, изготовлению и сбыту поддельных денежных знаков можно сообщить в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Томской области по телефонам: 27-18-06, 27-18-04 или 02. Конфиденциальность гарантируется.

Метки: Томская область, Томск, УМВД, фальшивые деньги, признаки обмана, крупные купюры