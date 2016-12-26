Подводим итоги конкурса «Нарядим ёлку вместе!»

Сегодня ровно в 12.00 ТВ2 и компания «Деревенское молочко» подвели итоги совместного конкурса «Нарядим ёлку вместе!». В конкурсе приняли участие 58 новогодних игрушек от почти 70 авторов.

Итак, по результатам интернет-голосования первое место достается Матафонову Артему с его «Петушком» и 1,7 тысячей голосов; второе место занимает «Молочная ёлочка» Мануйлова Дамира с 1,6 тысячей голосов; на третьем месте — Артем Звонов с игрушкой «Загадай желание вместе с молочком». Им достаются сырные наборы 5 сыров от компании «Деревенское молочко» (нежнейшая рикотта, мягкая моцарелла, белоснежный сулугуни, в меру соленый адыгейский и соленая брынза). Кроме того, Артему Матафонову вручается сертификат на мастер-класс в студию вкуса «Лофт», а Мануйлову Дамиру и Артему Звонову — сертификаты на кулинарные мастер-классы в «Хорошую кухню».

Призами «Деревенских симпатий» отмечаются семейство Гавриловых за очаровательного Деда Мороза, Людмила и Артем Лебедевы — за «Молоко с лугов России», Батаев Александр — за «Кота и сливки», а также Рустам и Рафаэль Алиевы — за концептуальный подход к заданию. Им всем также достаются наборы 5 сыров от «Деревенского молочка».

Специальными призами от ТВ2 награждаются Ольга Дроздова за «Новогодний десант», Панов Даниил с мамой за очаровательную «Каркушу», семейство Луговских за белого кота, семейство Заломаевых за озорную «Синичку», Захарова Маша за «Ёлочку с зайчиком», Тихонова Ксения за разноцветного «Петушка», Милана Каторгина за «Олененка», Репина Дарина за «мимимишных» «Совят», а также семейство Титовых за «Новогодний телевизор». Им достается сувенирная продукция от ТВ2.

Гран-при конкурса — планшет — достается Игорю Подковыркину за тематический хэнд-мэйд шарик «Деревенское молочко».

Всем конкурсантам достаются сертификаты участников конкурса и наборы йогуртов от компании «Деревенское молочко».

Добавим, что также подведены итоги кулинарного конкурса ТВ2. Победителями в конкурсе стала семья Подустовых с рецептом сливочно-сырной мулатки. Она становится обладателем набора 5 сыров от «Деревенского молочка». Конкурсанты, занявшие второе и третье место — Анастасия Ласовская и Алина Титова — награждаются наборами йогуртов.

Выдача призов будет производиться 27 декабря 2017 с 13.00 до 18.00 по адресу ул. Елизаровых, 53/2, тел. 60-17-60

Метки: конкурс новогодних игрушек, Деревенское молочко, ТВ2, нарядим ёлку вместе