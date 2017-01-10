Под Томском погиб водитель иномарки, столкнувшись с КамАЗом

Под Томском погиб водитель иномарки, столкнувшись с КамАЗом
10:01 10.01.2017
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ДТП произошло в понедельник, 9 января, в 11:40 на 128 километре трассы Медведево-Оленье

Как сообщает пресс-служба областного УГИБДД, при совершении обгона, автомобиль Skoda Fabia, под управлением 26-летнего водителя, выехал на «встречку», и и столкнулся со встречным автомобилем КамАЗ. От полученных травм водитель легкового автомобиля скончался на месте ДТП.
 
 
Метки: ДТП, погиб водитель, ГИБДД, Томск, Томская область

 

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