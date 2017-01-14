Больше 500 человек подписали письмо в поддержку директора школы в Кисловке и учителя физкультуры

Родители школьников из деревни Кисловка подготовили письмо в поддержку директора Орала Мусабекова и учителя физкультуры Александра Квинта и направили его губернатору Сергею Жвачкину и главе Томского района Владимиру Лукьянову, сообщает пресс-служба района.

12 января группа детей вместе с преподавателем на уроке физкультуры ушли в лес на лыжах и сбились с пути. Позднее их обнаружили местные жители, на поиски выехала группа спасателей. Около 18:00 всех детей и преподавателя физкультуры вывели из леса в населенный пункт и госпитализировали. Позже врачи диагностировали у детей обморожения и переохлаждение. В понедельник шесть из них выписали, двое школьников остались в больнице. СКР возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»

В свою очередь, сегодня замгубернатора Чингис Акатаев уточнил, что директора школы уволят. Как пояснили в МЧС, директор школы заявлял спасателям, что дети найдены, а помощь им не нужна.

«13 января по факту произошедшего было проведено родительское собрание. На собрании присутствовало около 200 человек и обсуждалось много проблем, которые вскрыла данная ситуация. <…> Все без исключения понимают весь трагизм и серьезность ситуации. И директор, и преподаватель принесли извинения и готовы понести заслуженные наказания по результатам проверки. <…> Не снимая ответственности за происходящее, просим Вас не выбирать мерой наказания увольнение директора школы и преподавателя физкультуры, т.к. опыт и профессионализм этих людей не вызывает сомнения и в дальнейшем принесет большую пользу детям», — говорится в обращении к властям.



Авторы письма говорят об оперативной организации персоналом школы эвакуации детей после того, как стало понятно, что преподаватель неверно оценивает обстановку и сбился с пути. Также отмечается мужественное поведение учителя физкультуры, который самоотверженно боролся за жизнь детей.



Всего под обращением в поддержку директора и учителя Кисловской школы поставили подписи 559 человек.

Метки: директор школы, дети потерялись в лесу на уроке физкультуры, Кисловка, Томск, Томская область