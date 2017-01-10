simakova_l
Петицию за отставку администрации Томска подписали более 12 тысяч человек
13:04 10.01.2017
Петиция с требованием сменить администрацию города Томска в связи с плохой уборкой снега меньше чем за неделю набрала более 12,8 тысячи подписей.
- Напомним, петиция на сайте change.org появилась в четверг, 5января. Авторы петиции обращаются к президенту Владимиру Путину с просьбой разобраться с плохой уборкой снега.
- «Уважаемый Владимир Владимирович. Группа горожан численностью несколько десятков тысяч человек просит Вас обратить внимание на халатную работу и разгильдяйский стиль управления в нашем городе. С начала ноября в нашем городе не производится полноценная уборка снега. Снег лишь формально чистится, что привело за два месяца к небывалым пробкам и аварийным ситуациям, которые сковывают работу города», — говорится в петиции.
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- Кроме того, авторы просят обратить внимание на новую маршрутную сеть.
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- Добавим, что мэрия пока отказывается комментировать данную петицию.
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- Метки: Томская область, Томск, администрация, отставка, президент России, Владимир Путин, состояние дорог, маршрутки
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Это Люди без чести и совести. сами они от кормушки власти не уйдут, им обязательно надо помочь это сделать
Это Люди без чести и совести. сами они от кормушки власти не уйдут, им обязательно надо помочь это сделать
Ну уйдут они, а придёт кто? Неужели вы?
А по вашему пусть дальше воруют и бездействуют?
А почему петицию вы подписываете на американском сайте? почему вы игнорируете российские? 12 тысяч это чуть больше 2 процентов. На уровне статистической погрешности