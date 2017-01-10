Петицию за отставку администрации Томска подписали более 12 тысяч человек

Петиция с требованием сменить администрацию города Томска в связи с плохой уборкой снега меньше чем за неделю набрала более 12,8 тысячи подписей.

Напомним, петиция на сайте change.org появилась в четверг, 5января. Авторы петиции обращаются к президенту Владимиру Путину с просьбой разобраться с плохой уборкой снега. «Уважаемый Владимир Владимирович. Группа горожан численностью несколько десятков тысяч человек просит Вас обратить внимание на халатную работу и разгильдяйский стиль управления в нашем городе. С начала ноября в нашем городе не производится полноценная уборка снега. Снег лишь формально чистится, что привело за два месяца к небывалым пробкам и аварийным ситуациям, которые сковывают работу города», — говорится в петиции. Кроме того, авторы просят обратить внимание на новую маршрутную сеть. Добавим, что мэрия пока отказывается комментировать данную петицию. Метки: Томская область, Томск, администрация, отставка, президент России, Владимир Путин, состояние дорог, маршрутки