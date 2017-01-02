Первый звездопад в этом году можно увидеть сегодня ночью

Пик ежегодного метеорного потока Квадрантиды, радиант которого лежит в созвездии Волопаса, около границы с созвездиями Геркулеса и Дракона, можно увидеть сегодня в Томске.

Название метеорного потока пришло из тех времен, когда эта область неба принадлежала созвездию Стенного Квадранта (Quadrans Muralis), теперь уже не существующему. Пик метеорного потока приходится на 3 января. Узкий поток метеоров не связан с какой-либо из известных комет и очень непостоянен, так что его пик длится недолго. Лучший вариант не пропустить - проводить наблюдения две ночи: со 2 на 3 и с 3 на 4 января. Наблюдения могут осложнится тем, что в это время редко когда бывает ясное небо.

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Метки: звездопад, метеорный поток Квадрантиды