Первая экскурсия с Алексеем Багаевым в новом году
Сегодня в 13.00 состоится экскурсия с Алексеем Багаевым по территории психиатрической больницы.
Идея провести первую экскурсию в Сосновом бору принадлежит доброму приятелю Алексея, постоянному участнику городских экспедиций ТВ2 Александру Голубеву. История Томской окружной психиатрической больницы начинается с 1899-го года, когда согласно резолюции Томской городской думы началось ее строительство. Официально больница была открыта в 1909-м году. Алексей Багаев несколько дней изучал архивы и разработал новый интересный маршрут по территории областной психиатрической больницы. После встречи Нового года место хорошее во всех отношениях - там среди сосен еще и хорошо гулять.
Алексей Багаев приглашает всех на встречу с городской историей. Сбор на конечной остановке "Сосновый бор" в 13 часов 2 го января.
Добраться можно на маршрутках 11, 16 , 28 и 38.
Метки: Алексей Багаев, экспедиция ТВ2, городские экскурсии