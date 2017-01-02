Первая экскурсия с Алексеем Багаевым в новом году

Сегодня в 13.00 состоится экскурсия с Алексеем Багаевым по территории психиатрической больницы.

Идея провести первую экскурсию в Сосновом бору принадлежит доброму приятелю Алексея, постоянному участнику городских экспедиций ТВ2 Александру Голубеву. История Томской окружной психиатрической больницы начинается с 1899-го года, когда согласно резолюции Томской городской думы началось ее строительство. Официально больница была открыта в 1909-м году. Алексей Багаев несколько дней изучал архивы и разработал новый интересный маршрут по территории областной психиатрической больницы. После встречи Нового года место хорошее во всех отношениях - там среди сосен еще и хорошо гулять.

Алексей Багаев приглашает всех на встречу с городской историей. Сбор на конечной остановке "Сосновый бор" в 13 часов 2 го января.

Добраться можно на маршрутках 11, 16 , 28 и 38.

Метки: Алексей Багаев, экспедиция ТВ2, городские экскурсии