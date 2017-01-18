Перевозчик 36-37 маршрута: мы пустили больше автобусов и сократили интервал движения

Представитель перевозчика, выигравшего 36-37 маршрут, Максим Окишев, выступая на собрании думы по транспорту, рассказал, что на линию стало выходить больше автобусов, а интервал движения между ними составил 10-20 минут.

Ранее жители поселка Тимирязево неоднократно жаловались на то, что им приходится долго ждать автобус. Ожидание могло составить сорок минут — час. 17 января прошло собрание, на котором жители поселка собрали подписи под требованием расторгнуть контракт с новым перевозчиком и вернуть старую схему движения. Председатель городского комитета по транспорту Ольга Свахина также говорила, что 36-37 маршрут — лидер по количеству поступивших жалоб. По ее словам, если перевозчик не начнет их исправлять, то мэрия вправе расторгнуть контракт.

«Мы планировали увеличить количество машин, но без маршрутных карт этого сделать не могли. Сейчас маршрутные карты нам выдали, мы выпустили больше машин. На сегодняшний день график стабилен, интервал движения составляет 10-30 минут», — сказал Максим Окишев, выступая на собрании.

По его словам, сейчас ведутся переговоры с субподрядчиками о поставке дополнительного числа автобусов на линию.

По словам местных жителей, автобусы действительно стали ходить лучше.

«Вчера улучшение было заметно. Утром тоже автобусы ходили нормально, через полчаса где-то», — рассказала завуч местной музыкальной школы Вера Осиповна.

Также на собрании думы обсуждали и другие предложения тимирязевцев — изменить маршрут движения и ввести тариф проезда по поселку в 10 рублей.

«Присоединенное левобережье однозначно говорит, что автобус должен идти с вокзала. Нам нужно прислушаться к тому, что люди говорят. С Томского района люди, приезжая на вокзал, ездили в больницу без пересадок. Нужно внимательно отнестись к этому. Второй момент, многие люди ездили на Фрунзенский рынок. Это важно», — отмечал депутат Илья Леонтьев.

При этом, депутат Виктор Носов, настаивал на том, чтобы данный маршрут был сохранен и для жителей Алтайской и Сибирской. В итоге мэрия рассмотрит возможное изменение маршрута после встречи с жителями и анализа пассажиропотока. Так как, по словам Ольги Свахиной, прежний анализ показал, что остановка на Томск-1 не востребована, а автобус часто уезжал пустым.

Метки: Томск, Томская область, расторжение контракта с перевозчиком, 36-37 маршрут, новая маршрутная сеть